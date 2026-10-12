Aseguran narcóticos y armamento en Quintana Roo; detuvieron a 6 sujetos por presunto narcomenudeo

Operativos de seguridad en Quintana Roo

El fiscal General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó en una rueda de prensa del Gabinete de Paz estatal que, como parte de las acciones para el combate al narcomenudeo, elementos de seguridad realizaron 2 órdenes de cateo en las que aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posibles estupefacientes.

López Salazar reveló la detención de 6 personas del sexo masculino por su probable participación en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

El primer cateo tuvo lugar en un domicilio ubicado en la Privada Tulipanes con calle Del Prado, del fraccionamiento Jardines del Sur, de la Supermanzana 326, del municipio de Benito Juárez, donde los agentes participantes aseguraron paquetes que contenían hierba seca de color verde similar la marihuana, paquetes con polvo blanco similar a la cocaína, 9 armas largas, 8 armas cortas, 28 cargadores para arma de fuego, 166 cartuchos útiles, 11 chalecos de color negro, 24 gorras de color negro, pierneras y documentos oficiales.

El segundo operativo fue llevado a cabo en una vivienda localizada en la calle 100, entre las calles 105 y 105-A, del fraccionamiento La Selva en la Supermanzana 225, los elementos del orden aseguraron sustancia cristalina, hierba seca, sustancia sólida de color café, mil 545 cartuchos de diferentes calibres, 42 cargadores para arma de fuego, 5 armas de fuego largas, 2 armas de fuego cortas , chaleco de uso táctico, camisa y pantalón táctico, radio tipo walkie-talkie y documentos oficiales.

Al concluir los cateos, los elementos procedieron a colocar los sellos de aseguramiento en ambos inmuebles, los cuales quedaron bajo resguardo de la fiscalía; en tanto que los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrarlos a la carpeta de investigación correspondiente.

En otra diligencia, los agentes detuvieron en flagrancia a 6 sujetos, a quienes observaron, cuando intercambiaban sustancias de posibles narcóticos, sobre la avenida Mallorca, de la Supermanzana 326.

El fiscal general señaló que los detenidos son identificados como Alejandro “N”, Alexis de Jesús “N”, José de Jesús “N”, José Manuel “N”, Ricardo “N” y un adolescente, a quienes les aseguraron hierba seca de color verde, dinero en efectivo y un vehículo marca Chevrolet con placas del estado de Quintana Roo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los 6 masculinos forman parte de un grupo delincuencial generador de violencia, dedicado a la venta de estupefacientes.

Los sujetos, así como los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial, para que en el término constitucional previsto se defina la situación jurídica de los detenidos.