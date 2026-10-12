Coahuila fortalece atención a la salud mental

Programas de salud mental

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el gobierno del Estado de Coahuila afirmó que refuerza las acciones de prevención, detección oportuna y atención en los 38 municipios.

Autoridades estatales revelaron que se han contabilizado más de 7 mil 600 atenciones psicológicas y 6 mil atenciones y orientaciones a través de la Línea de Vida durante la actual administración.

Precisaron que, bajo la campaña “Lo que sientes importa” y mediante la coordinación de “Inspira Coahuila”, la Secretaría de Salud, la Dirección Estatal de Salud Mental, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Economía, se impulsa un modelo de atención que integra la prevención, la detección oportuna y la atención desde cuatro ámbitos fundamentales: salud, educación, centros de trabajo y comunidad.

En los servicios de salud, los 14 hospitales generales del estado cuentan con protocolos para la recepción y atención de urgencias psiquiátricas, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la atención oportuna dentro de la red estatal de servicios.

Asimismo, se amplían las posibilidades de acceso a la atención psicológica mediante los 133 centros de salud, herramientas de acceso a través de códigos QR, servicios de telemedicina y el programa “Psicólogo en tu Comunidad”, que acerca orientación y atención gratuita a los 38 municipios.

La iniciativa SER+ impulsa el desarrollo de habilidades socioemocionales; SOMOS+ permite identificar señales de alerta y activar mecanismos de seguimiento y atención, mientras que la Ruta de Atención a Situaciones de Alto Impacto establece mecanismos de actuación ante situaciones que representan un riesgo para la integridad o la vida de integrantes de la comunidad escolar.

Como parte de esta estrategia, en los próximos días se pondrá en marcha “+Feliz en Familia”, una “Escuela para Padres” que se desarrollará en los propios centros laborales y acercará herramientas prácticas de crianza, comunicación y acompañamiento emocional, extendiendo estas acciones a los hogares.

Por último, el gobierno estatal invita a profesionales de la salud, personal educativo, estudiantes, organizaciones y ciudadanía en general a participar en el Encuentro Estatal de Salud Mental, que se realizará los días 20 y 21 de octubre en Saltillo.