Entregan apoyos sociales en San Fernando, Tamaulipas

Programa social

La secretaria de Bienestar Social (SEBIEN), Silvia Casas González, puso en marcha la tercera entrega de más de 9 mil 200 paquetes alimentarios, así como de 40 paquetes de láminas a las y los beneficiarios de los programas “Alimentando tu Bienestar” y de “Atención Ciudadana para el Bienestar”, en el municipio de San Fernando.

Casas González resaltó el incremento en el número de personas atendidas en los programas, como lo es el de Alimentando tu Bienestar, que el año pasado registró 285 mil beneficiarios y al día de hoy llega a 300 mil personas que enfrentan algún tipo de carencia.

En referencia al trabajo en equipo, la titular de SEBIEN destacó la labor que realizan las y los gestores sociales y toda la estructura de Bienestar, al atender a quienes requieren de los programas encaminados a generar mejores condiciones de vida y desarrollo de las comunidades.

“Sigan trabajando con mucha honestidad, convirtámonos en portadores de esperanza en esa búsqueda que realizan las familias más vulnerables para tener una vida mejor, seamos como nuestro gobernador, humanistas y dedicados”, comentó.

Finalmente, la funcionaria detalló los programas disponibles, como el de Gastos Funerarios, el de Empleando tu Bienestar y otros a los que puede acceder la población en condición de pobreza.