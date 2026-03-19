Ferias de Paz fortalecen prevención y bienestar en Puebla

Ferias de Paz

Con el objetivo de fortalecer la cultura de paz y con una gran respuesta de la población, como parte de una estrategia coordinada entre los tres órdenes de gobierno, tuvieron lugar en los municipios de Zacatlán y Chignahuapan, las Ferias de Paz y la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

En las Ferias de Paz, se realizaron tamizajes de tensión arterial y de diabetes mellitus; talleres de preparación de mermeladas, elaboración de velas y jabones artesanales, al igual que la entrega de árboles frutales; actividades de mediación lectora y deportivas; un circuito vial infantil y la instalación de módulos de atención e información en servicios de alfabetización y atención inmediata a las mujeres.

Respecto a la campaña “Sí al Desarme, Sí a la Paz” o Canje de Armas, en ambos municipios se recaudaron 3 armas cortas, 2 escopetas, 5 mosquetones, 6 armas cortas hechizas, un arma larga hechiza, 48 cartuchos útiles y un cargador calibre 9 mm y a cambio, se hizo entrega de más de 49 mil pesos.

Asimismo, en representación del Gobierno de México participaron las secretarías de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Marina (SEMAR); la Guardia Nacional (GN), los Servicios de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar). Por parte del Gobierno del Estado intervinieron las secretarías de Gobernación (SEGOB), Seguridad Pública (SSP), Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Medio Ambiente (SMADSOT), Mujeres, Arte y Cultura, Deporte y Juventud (SEDEJU), Desarrollo Económico (SEDETRA) y el Sistema Estatal DIF (SEDIF).

De igual manera, participaron el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla (ICATEP), el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), el Instituto de Bienestar Animal del Estado de Puebla (IBA), Policía Estatal, Bomberos, Guardia Forestal y los ayuntamientos de Zacatlán y Chignahuapan.