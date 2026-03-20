En Guanajuato, productoras del campo reciben apoyos y capacitación

Entrega de incentivos y equipamiento a productoras del campo Guanajuato

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, realizó la entrega de equipamiento productivo y apoyos económicos a las productoras del campo en el Distrito de Riego 011 en Irapuato. También reconoció el esfuerzo de las mujeres rurales, a quienes calificó como ejemplo de trabajo y resiliencia.

“Me siento muy orgullosa de ser gobernadora de mujeres tan chambeadoras, tan echadas para adelante, que todos los días abren caminos para sus familias. No las vamos a dejar solas, vamos a seguir caminando juntas para que sus proyectos crezcan y se conviertan en oportunidades de bienestar”, declaró García Muñoz.

La mandataria estatal proporcionó herramientas productivas como cisternas, desgranadoras, parrillas, módulos panaderos y molinos de nixtamal, que permitirán a las beneficiarias elaborar sus productos y generar mayores ingresos desde sus comunidades.

Dicha acción forma parte del programa “Mi Familia Productiva”, orientada a fortalecer la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, la cual 72 mujeres productoras fueron beneficiadas con una inversión de 790 mil 600 pesos.

Asimismo, la gobernadora otorgó un incentivo de 150 pesos por tonelada de maíz para la respectiva comercialización del producto, estrategia que ha permitido apoyar más de 406 mil toneladas a miles de productores y productoras locales.

Por último, la secretaria del Campo Estatal, Marisol Suárez Correa, resaltó que las mujeres rurales son un pilar para la economía de las familias y reconoció el liderazgo femenino en el sector productivo.

“Las mujeres del campo somos un pilar fundamental para la economía de las familias de Guanajuato. Por eso seguimos trabajando para acompañarlas con apoyos y capacitaciones que les permitan generar ingresos y fortalecer sus proyectos productivos”, expresó Suárez Correa.

La Crónica de Hoy 2026