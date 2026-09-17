Gino Segura inicia en Felipe Carrillo Puerto su agenda de trabajo como Coordinador de la Defensa de la Transformación

Gino Segura

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.— Gino Segura inició en Felipe Carrillo Puerto su agenda de trabajo como Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, con una Asamblea Informativa en la que dio a conocer las primeras tareas de esta nueva etapa y anunció que recorrerá nuevamente los 11 municipios del estado.

La zona maya fue elegida como el primer punto de la gira. Durante su intervención, Gino Segura explicó que la decisión estuvo relacionada con el trabajo que se ha realizado en Felipe Carrillo Puerto y destacó el acompañamiento de Joana Acosta en el arranque de esta etapa.

El inicio de la actividad territorial ocurrió después de tres meses de recorridos por distintas regiones de Quintana Roo. Ahora, señaló, la Coordinación contempla nuevas actividades de organización y comunicación en territorio.

Entre las primeras acciones estará la visita a los comités seccionales de Morena, una de las tareas que Gino Segura identificó como prioritarias. Explicó que estos comités tienen la función de mantener un vínculo directo entre el partido, el movimiento y las comunidades, por lo que durante la gira buscará conocer su trabajo y fortalecer la organización.

La segunda línea será ampliar la afiliación a Morena. Gino Segura señaló que el objetivo será continuar incorporando a personas al partido en Quintana Roo.

Como tercera tarea, planteó difundir las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el proyecto de nación, con actividades informativas sobre los programas y acciones del Gobierno de México. La cuarta línea estará relacionada con la defensa de la Transformación y la soberanía nacional. En este punto, Gino Segura llamó a mantener la unidad dentro de Morena y a participar en las actividades que se desarrollarán durante los recorridos por el estado.

“Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir con ese mismo compromiso para seguir sumando a más y más gente”, expresó durante la Asamblea Informativa.

Gino Segura también señaló que, desde su perspectiva, defender la Transformación implica preservar los programas sociales y los resultados que atribuyó al movimiento tanto a nivel nacional como en Quintana Roo.

La agenda anunciada contempla, además de las visitas a los comités seccionales, encuentros en los 11 municipios del estado, con el objetivo de mantener comunicación con militantes, simpatizantes.

Al cerrar su participación, Gino Segura reiteró que las tareas de esta nueva etapa requieren participación y organización interna.

“Que todos dentro de Morena estemos unidos para defender la transformación y la soberanía nacional”, manifestó.

Con Felipe Carrillo Puerto como primer punto, Gino Segura puso en marcha una nueva etapa de recorridos territoriales que tendrá como ejes la organización de los comités, la afiliación, la difusión de las acciones del Gobierno de México y la defensa de la Transformación y la soberanía nacional.

La Crónica de Hoy 2026