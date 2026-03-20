En Quintana Roo se destinarán más de 5 mil mdp a carreteras, puentes y bachilleratos; avanza la infraestructura hospitalaria: presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde cancún

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Quintana Roo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se invertirán 5 mil 988 millones de pesos para concluir el Puente Nichupté, desarrollar el Entronque Kukulcán, avanzar en la carretera Cancún-Isla Blanca, el ramal Javier Rojo Gómez y la construcción de dos bachilleratos; además de destinar recursos para fortalecer la infraestructura hospitalaria en el estado mediante el IMSS Bienestar.

“Se realizó una rehabilitación importante por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en la carpeta asfáltica tras la construcción del Tren Maya, y ahora estamos trabajando especialmente en el sur del estado con la reparación de carreteras federales. También avanzamos en el Entronque Kukulcán, el Puente Nichupté, la carretera a Isla Blanca —que ha sido una solicitud de la gobernadora—, el ramal Javier Rojo Gómez y proyectos educativos. Además, estamos impulsando infraestructura hospitalaria clave; incluso ya está en marcha la construcción de una torre de alta especialidad”, señaló durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”.

El titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que la inversión de 5 mil 988 millones de pesos en caminos, puentes y carreteras permitirá generar 17 mil 964 empleos directos e indirectos. Parte de estos recursos se destinarán al programa MegaBachetón, que contempla intervenir 991 kilómetros de la red federal libre de peaje con una inversión de mil 35 millones de pesos.

Asimismo, el Puente Nichupté —que será el más largo sobre un cuerpo de agua y reducirá los tiempos de traslado de hora y media a solo 10 minutos— presenta un avance del 96 por ciento, con pruebas de carga ya en marcha y una conclusión prevista para finales de abril. Posteriormente, iniciarán los trabajos del Entronque Kukulcán, un puente de dos carriles por sentido que se espera concluir en diciembre.

En Quintana Roo se destinarán más de 5 mil mdp a carreteras, puentes y bachilleratos; avanza la infraestructura hospitalaria: presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde cancún

También se informó que en abril comenzará la construcción de la carretera Cancún-Isla Blanca, en la cual se emplearán tecnologías innovadoras que incorporan sargazo. En cuanto al ramal Javier Rojo Gómez, se reconstruirán 4.6 kilómetros, con trabajos programados de marzo a octubre.

En el rubro educativo, se destacó que en mayo iniciará la edificación del Bachillerato Tecnológico de Playa del Carmen, con capacidad para 900 estudiantes, así como el fortalecimiento del Centro de Estudios de Bachillerato Justo Sierra Méndez en Bacalar.

IMSS Bienestar amplía la infraestructura hospitalaria

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, explicó que el plan de infraestructura hospitalaria en Quintana Roo contempla una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos. Entre los proyectos destaca la construcción de una nueva Torre de Especialidades en el Hospital General de Cancún “Dr. Jesús Kumate Rodríguez”, lo que permitirá acercar 26 especialidades médicas, sumar 100 camas, así como integrar una Unidad de Atención Oftalmológica gratuita, una Unidad de Quemados y una de Salud Mental.

Además, el antiguo hospital general será transformado en un Hospital Materno Infantil con 40 camas, tres quirófanos, dos salas de parto humanizado y consultorios especializados. También avanzan las obras del Hospital General de Chetumal, que contará con 120 camas, 41 consultorios y cinco quirófanos, así como el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, con 60 camas, 21 consultorios y tres quirófanos, cuya conclusión está prevista para diciembre de este año.

Finalmente, destacó que se concluyó la rehabilitación de 10 hospitales del IMSS Bienestar, con mejoras en quirófanos, áreas críticas, consultorios y espacios de hospitalización, mediante una inversión superior a 160 millones de pesos.

En Quintana Roo se destinarán más de 5 mil mdp a carreteras, puentes y bachilleratos; avanza la infraestructura hospitalaria: presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde cancún

Adicionalmente, se informó que se ha reforzado el sistema de salud con la incorporación de 115 nuevos especialistas y personal de enfermería, lo que ha permitido poner en operación servicios que durante años no estuvieron disponibles en la entidad.