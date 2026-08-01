Gobierno de Tabasco entrega libros de AMLO como premio a niños campeones de futbol; genera críticas en redes

La entrega de ejemplares del libro “Grandeza”, escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la premiación a un equipo infantil campeón de futbol desató una ola de críticas y debate en redes sociales, luego de que el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezara la ceremonia de premiación.

El hecho ocurrió durante una gira de trabajo en la comunidad de Guaytalpa, municipio de Nacajuca, en el marco de la “Copa por la Transformación”, un torneo organizado como parte del programa estatal “Semilleros que transforman”, impulsado por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET), en coordinación con otras dependencias estatales.

Durante la premiación, además de recibir medallas y balones, los niños campeones fueron obsequiados con ejemplares del libro “Grandeza”, la obra más reciente del exmandatario federal. En videos difundidos en redes sociales se observa al gobernador felicitando a los menores, mientras un colaborador entrega los libros a cada integrante del equipo.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones encontradas entre usuarios de distintas plataformas digitales. Una parte de los comentarios cuestionó que, tratándose de un torneo deportivo infantil, el reconocimiento hubiera consistido en un libro de contenido político en lugar de uniformes, calzado, trofeos adicionales o material para continuar practicando futbol.

Algunos usuarios señalaron que varias comunidades del municipio enfrentan carencias en infraestructura deportiva y consideraron que los recursos pudieron destinarse a fortalecer las condiciones para que los menores continúen desarrollando actividades físicas. También hubo quienes calificaron el acto como una forma de promoción política durante un evento dirigido a niñas y niños.

En contraste, otras personas defendieron la decisión del gobierno estatal al considerar que regalar libros también fomenta el hábito de la lectura y puede complementar el reconocimiento deportivo otorgado a los campeones del torneo.

Hasta el momento, el gobierno de Tabasco no ha emitido un posicionamiento específico para responder a las críticas generadas por la entrega de los libros ni ha explicado por qué se eligió ese obsequio para los menores participantes.