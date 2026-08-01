Tamaulipas impulsa acciones para fortalecer la lactancia materna durante semana mundial

Con el lema “Lactancia Materna: un inicio sostenible en cualquier circunstancia. Fortalezcamos las acciones que funcionan”, la Secretaría de Salud de Tamaulipas puso en marcha las actividades de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2026, que se llevará a cabo del 1 al 7 de agosto con el propósito de promover, proteger y apoyar esta práctica en beneficio de madres e hijos.

La dependencia estatal informó que durante esta semana se realizarán acciones de información, orientación y sensibilización dirigidas a mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia, personal médico y población en general, con el objetivo de destacar los beneficios que ofrece la leche materna para el desarrollo infantil y la salud de las mujeres.

El secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, señaló que la lactancia materna representa una de las intervenciones más efectivas para garantizar un inicio saludable en la vida de los recién nacidos, además de fortalecer el vínculo entre madre e hijo y reducir el riesgo de diversas enfermedades durante la infancia.

De acuerdo con la dependencia, la leche materna proporciona todos los nutrientes que necesita un bebé durante sus primeros seis meses de vida, además de contener anticuerpos que fortalecen su sistema inmunológico y ayudan a prevenir infecciones respiratorias, enfermedades gastrointestinales y otros padecimientos. También favorece el desarrollo físico y cognitivo de los menores.

Las autoridades sanitarias destacaron que la lactancia también ofrece beneficios para las madres, ya que contribuye a una mejor recuperación después del parto, disminuye el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario y fortalece el vínculo afectivo con sus hijos.

Como parte de la campaña, la Secretaría de Salud reforzará las actividades de capacitación para el personal de hospitales y centros de salud, además de impulsar la instalación de espacios adecuados para que las madres puedan amamantar o extraer su leche en condiciones seguras y cómodas.

El lema elegido para este año busca recordar que la lactancia materna debe protegerse incluso en situaciones de emergencia, desastres naturales o crisis sociales, ya que constituye una fuente segura de alimentación y nutrición para los recién nacidos. Asimismo, promueve el trabajo conjunto entre instituciones de salud, familias y sociedad para crear entornos que faciliten esta práctica.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a las familias y a la población en general a apoyar a las madres lactantes y contribuir a eliminar mitos o barreras que dificultan la alimentación con leche materna. También invitó a acudir a las unidades médicas para recibir orientación profesional sobre técnicas de amamantamiento y resolver dudas relacionadas con este proceso.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemora cada año del 1 al 7 de agosto en más de 170 países con el respaldo de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el objetivo de fomentar políticas públicas y acciones que favorezcan el derecho de las madres a amamantar y el desarrollo saludable de la niñez.