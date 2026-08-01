Revisión sorpresa en penal de Mil Cumbres deja aseguramiento de celulares y equipos de internet satelital

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un operativo de revisión sorpresa en el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez”, conocido como penal de Mil Cumbres, donde fueron asegurados teléfonos celulares, dispositivos de internet satelital Starlink, droga y diversos objetos cuya posesión está prohibida dentro del reclusorio.

La inspección se llevó a cabo como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y mantener el control al interior de los centros penitenciarios de Michoacán. El operativo se desarrolló en el penal ubicado sobre la carretera Morelia-Mil Cumbres, en el municipio de Charo, con la participación de corporaciones estatales y federales.

Durante la revisión, los agentes localizaron 11 teléfonos celulares, dos dispositivos de internet satelital Starlink, siete equipos de Wi-Fi, 89 memorias de almacenamiento, una computadora, una pantalla, 52 bocinas, dos controles de Xbox, un control remoto y 120 cables, además de cinco dosis de marihuana.

Entre los hallazgos también se encontraron 62 objetos punzocortantes, 60 encendedores, 20 cadenas, tres herramientas, 16 relojes, seis ventiladores, siete cinturones, nueve máquinas de afeitar, cinco prendas de vestir, tres perfumes, nueve pares de zapatos, siete gorras y un masajeador, artículos que no están permitidos dentro del centro penitenciario.

Uno de los aseguramientos que más llamó la atención fue el de los equipos Starlink, un sistema de internet satelital que permite conectividad de alta velocidad. Las autoridades consideran que este tipo de dispositivos podría facilitar comunicaciones no autorizadas desde el interior del penal, por lo que forman parte de las investigaciones para determinar cómo ingresaron al centro penitenciario.

Todo el material decomisado quedó a disposición de las autoridades competentes, que darán seguimiento a las investigaciones para establecer el origen de los objetos y deslindar responsabilidades entre las personas privadas de la libertad o cualquier otro involucrado.

Las autoridades estatales señalaron que este tipo de revisiones forman parte de una estrategia permanente para prevenir actividades ilícitas dentro de los centros penitenciarios, reforzar la disciplina y garantizar condiciones de seguridad tanto para la población penitenciaria como para el personal de custodia.

El operativo en Mil Cumbres se suma a otras acciones implementadas por el gobierno de Michoacán para fortalecer el sistema penitenciario mediante inspecciones periódicas y sorpresivas, con el objetivo de retirar objetos prohibidos y evitar que los reclusorios sean utilizados para coordinar actividades delictivas desde su interior.