Manolo Jiménez destaca avances en infraestructura, seguridad y desarrollo durante julio en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que durante el mes de julio su administración mantuvo el trabajo en diferentes regiones del estado con obras, programas sociales y proyectos de desarrollo económico, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses.

El mandatario señaló que las acciones realizadas durante el mes fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre autoridades y la ciudadanía, lo que permitió avanzar en temas de infraestructura, seguridad, economía, turismo y atención social.

En la región Sureste, informó que continúa la construcción de la carretera Saltillo–Derramadero, una obra considerada estratégica para fortalecer la conectividad y favorecer el desarrollo industrial de la zona. Además, se entregaron escrituras a familias para brindarles certeza jurídica sobre su patrimonio.

Jiménez Salinas también dio a conocer que encabezó una nueva reunión de gabinete para evaluar el avance de los proyectos prioritarios de su gobierno y definir las acciones que se desarrollarán en los próximos meses.

Durante julio también se conmemoró el 449 aniversario de la fundación de Saltillo. En ese marco, el gobernador destacó que la capital de Coahuila se mantiene como la tercera ciudad más segura de México y la ciudad capital con mejores indicadores de seguridad en el país, resultado, dijo, del trabajo coordinado entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Otro de los temas abordados fue la atención a personas desaparecidas. El gobernador sostuvo una reunión trimestral con colectivos y familiares de víctimas para dar seguimiento a los acuerdos establecidos y reiterar el compromiso de mantener un diálogo permanente en la búsqueda de soluciones.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada para atender este tema con responsabilidad y cercanía”, expresó el mandatario.

En materia de seguridad, Manolo Jiménez encabezó una nueva sesión de la Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, donde se revisaron las estrategias implementadas para mantener a Coahuila entre las entidades con mejores índices de seguridad del país.

Asimismo, reconoció el trabajo de las y los combatientes forestales por su labor durante la temporada de incendios y participó en la conmemoración del Día del Abogado, donde destacó la importancia de la labor jurídica en el fortalecimiento del estado de derecho.

En el ámbito económico, el gobernador informó sobre el inicio de operaciones de la empresa GEMMSA, además de supervisar los avances de Expo Coahuila e inaugurar el Viñedo Guidova, en el municipio de Arteaga, proyectos que, afirmó, impulsan la inversión, el turismo y la generación de empleos.

En apoyo a las personas con discapacidad, comenzó la entrega de nuevas unidades UNEDIF y apoyos del programa “Veamos la Discapacidad”, dirigidos a habitantes de las regiones Sureste y Laguna con el propósito de mejorar su movilidad y acceso a servicios.

En la región Laguna, el mandatario acompañó la toma de protesta de Miguel Ángel Riquelme como alcalde de Torreón e inauguró el complejo Penta Park Laguna, proyecto que busca fortalecer la actividad económica y atraer nuevas inversiones para esa zona del estado.

Por otra parte, en la región Centro-Desierto participó en la tradicional Cabalgata de San Buenaventura, una de las festividades más representativas de Coahuila, la cual reúne cada año a cientos de jinetes y visitantes para preservar las tradiciones del estado.

Con motivo del inicio del periodo vacacional de verano, el gobernador también promovió los principales destinos turísticos de la entidad, entre ellos los ocho Pueblos Mágicos, la Ruta Vinos y Dinos, los paisajes naturales de Cuatro Ciénegas, así como los bosques de Arteaga y Múzquiz, además de los atractivos culturales y recreativos de las principales ciudades.

Al hacer un balance del mes, Manolo Jiménez afirmó que julio estuvo marcado por acciones enfocadas en fortalecer el desarrollo de Coahuila y reiteró que su administración continuará impulsando proyectos que favorezcan la seguridad, la economía, la infraestructura y el bienestar de las familias.

“Así trabajamos durante julio: con coordinación, cercanía y resultados para las familias. Vamos con todo para que Coahuila siga pa’ delante, a pasos de gigante”, concluyó el gobernador.