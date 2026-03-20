Programa “SOS Hidrátate” auxilia a familia varada por calor en Mexicali

Una familia integrada por dos adultos y dos menores de edad fue auxiliada por personal del DIF Municipal de Mexicali, luego de quedar varada en la vía pública debido a una falla mecánica en su vehículo, en medio de las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

La atención se brindó a través del programa “SOM Hidrátate”, impulsado por el Gobierno de Mexicali, cuyo objetivo es prevenir afectaciones a la salud derivadas del calor extremo, particularmente en personas en situación vulnerable o expuestas al sol por periodos prolongados.

El incidente ocurrió en el cruce de Río Nuevo Independencia, donde brigadas del programa localizaron a la familia dentro de su automóvil. Ante las condiciones climáticas, el personal procedió a proporcionar agua y suero oral para estabilizar a los afectados mientras esperaban el arribo de una grúa.

De acuerdo con autoridades municipales, la intervención fue inmediata, lo que permitió evitar complicaciones mayores relacionadas con la deshidratación o un posible golpe de calor, situación que representa un riesgo frecuente en esta región del país, especialmente durante temporadas de altas temperaturas.

La presidenta del Patronato DIF Mexicali, Karla Edith González, destacó la importancia de este tipo de acciones preventivas y reiteró el llamado a la ciudadanía a tomar precauciones ante las condiciones climáticas extremas. Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y acudir a servicios médicos ante cualquier síntoma de deshidratación.

Asimismo, informó que, como parte de las estrategias para enfrentar la temporada de calor, se mantiene en operación un punto de hidratación en el Albergue Peregrino, el cual brinda atención en un horario de 10:00 a 17:00 horas, ofreciendo agua, suero y resguardo a quienes lo necesiten.

Estas acciones forman parte de un plan más amplio implementado por autoridades locales para hacer frente a las altas temperaturas que, incluso, se han adelantado este año. En Mexicali, el termómetro ha comenzado a registrar niveles superiores a los 40 grados centígrados desde semanas previas al inicio oficial de la temporada de calor, lo que ha obligado a activar programas de apoyo de manera anticipada.

Autoridades municipales reiteraron el exhorto a la población para mantenerse alerta ante los efectos del calor extremo y reportar cualquier situación de riesgo, subrayando que la prevención y la atención oportuna son clave para evitar consecuencias graves en la salud.