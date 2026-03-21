Conmemoran en Sinaloa el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez

Con una ceremonia cívica realizada en la plaza de Palacio de Gobierno, el gobernador Rubén Rocha Moya encabezó el acto conmemorativo por el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, figura clave en la historia del país y considerado símbolo de la defensa de la justicia social y la soberanía nacional.

El evento inició con el izamiento de la Bandera a toda asta y la realización de Honores de Ordenanza, en presencia de autoridades civiles, militares y ciudadanía en general. Durante la ceremonia, se recordó la trayectoria del llamado “Benemérito de las Américas”, quien fue el primer presidente indígena de México y uno de los principales impulsores de las Leyes de Reforma.

En su intervención, se destacó que el legado de Juárez García sentó las bases para la consolidación de un Estado democrático y moderno, al promover principios como la separación entre la Iglesia y el Estado, así como el respeto a las instituciones y al estado de derecho.

Posteriormente, las autoridades llevaron a cabo una guardia de honor en el monumento erigido en memoria de Juárez, ubicado en los jardines de la plaza cívica de Palacio de Gobierno. Este acto simbólico tuvo como objetivo rendir tributo a su legado y reafirmar los valores que representó a lo largo de su vida pública.

Durante el evento, el mandatario estatal estuvo acompañado por diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno. Entre ellas, destacó la presencia de Moncerrat López López, diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Obreros, Trabajo y Previsión Social del Congreso local; Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; así como Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán.

También asistieron mandos militares, entre ellos el general Héctor Ávila Alcocer, comandante de la Tercera Región Militar; Santos Gerardo Soto, comandante de la Novena Zona Militar; Julices Julián Tadeo González Calzada, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa; y Edgar Emanuel Campos, comandante de la Novena Zona Aérea Militar.

En el acto se reiteró que la figura de Benito Juárez continúa siendo un referente en la vida pública del país, al representar ideales como la libertad, la igualdad ante la ley y la defensa de la soberanía nacional. Asimismo, se subrayó la importancia de mantener vigentes estos principios en el contexto actual.

La ceremonia formó parte de las actividades conmemorativas que se realizan en todo el país cada 21 de marzo, fecha en la que se recuerda el nacimiento de uno de los personajes más influyentes en la historia de México.

Con este homenaje, el gobierno de Sinaloa refrendó su compromiso de preservar la memoria histórica y promover los valores cívicos entre la población, destacando la relevancia de figuras como Benito Juárez en la construcción del México contemporáneo.