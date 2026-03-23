Condenan periodistas en Querétaro expresiones misóginas; exigen respeto

Mujeres periodistas de Querétaro alzan la voz ante la misoginia en el gremio local.

Mujeres periodistas en Querétaro alzaron la voz para condenar expresiones consideradas misóginas en medios de comunicación en esa entidad, lo que generado una fuerte reacción dentro del gremio local.

Ello luego de que el director de un medio local minimizara la relevancia de las mujeres en la cobertura de un evento con funcionarios de la Secretaria de la Defensa (Sedena) a la que solo convocaron a hombres.

“Las mujeres no importan” soltó el directivo durante un programa de opinión, ante las quejas de mujeres periodistas por ser excluidas de esa reunión con la Secretaría de la Defensa Nacional, según reportaron medios locales.

A través de redes sociales diversas comunicadoras, colectivos y voces del gremio manifestaron su rechazo, al acusar que este tipo de expresiones refuerzan estereotipos de género y normalizan la violencia simbólica contra las mujeres en el ámbito mediático.

Las periodistas denunciaron que no se trata de un hecho aislado, sino de una problemática estructural en la industria, donde persisten prácticas de discriminación, exclusión y desigualdad en espacios de toma de decisiones.

En sus posicionamientos, las comunicadoras exigieron una disculpa pública por parte del directivo la implementación de protocolos con perspectiva de género en medios de comunicación, condiciones laborales equitativas para mujeres periodistas y el cese de discursos que vulneren la dignidad de las mujeres.

Asimismo, hicieron un llamado a organismos de derechos humanos y autoridades estatales a intervenir para garantizar entornos libres de violencia dentro del ejercicio periodístico.

El caso ha reabierto el debate sobre este tema y el papel que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de narrativas incluyentes o discriminatorias.

Las periodistas reiteraron que continuarán visibilizando este tipo de conductas y trabajando por un entorno mediático más justo, donde la igualdad sustantiva no sea una excepción, sino una regla en todos los sectores de la población.