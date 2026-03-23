Rocha Moya anuncia que su administración otorgará un complemento para el precio del maíz

Rocha Moya anuncia que otorgará un complemento para el precio del maíz

Durante su Conferencia Semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que por primera vez, su administración aportará recursos propios para apoyar a la comercialización de la cosecha de maíz, esto con el objetivo de que el productor logre un precio rentable, el cual estará compuesto por varios factores, entre los que se encuentra el precio internacional de la Bolsa de Chicago, la Base de 65 dólares por tonelada ya acordada, más los apoyos gubernamentales que habrán de fijar el Gobierno de la República, y del propio Gobierno del Estado.

El gobernador Rocha recordó que la estrategia implementada en 2026 para lograr un precio rentable para la tonelada de maíz, primero consistió en poder asegurar su comercialización. Tomando en cuenta que el precio de la Bolsa de Chicago más la Base, lo que al momento de hoy totaliza un precio de 4 mil 500 pesos por tonelada, a partir de ahí el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum determinará de cuánto será el apoyo gubernamental que será otorgada de manera directa al productor.

“De lo que yo sí estoy seguro, se los digo ahora, que mi gobierno va a aportar una parte para el tema del estímulo, lo que no había ocurrido en otras veces hoy lo vamos a hacer, porque es un poco la idea de la responsabilidad compartida, y vamos a aportar nosotros una cifra importante”, comentó el mandatario estatal.

Por otro lado, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, dio a conocer que las pláticas con los industriales de la harina y pecuarios, para tener el compromiso de compra del total de las 4 millones de toneladas de maíz, ya están muy avanzadas.

“Queda únicamente el 20 por ciento por comercializar, que deben quedar concluidas las negociaciones esta semana, y a petición del gobernador se hizo la reunión con la presidenta en donde hubo un compromiso y tal cual lo dijo, una de las preocupaciones que ha tenido ha sido el tema de la comercialización”, dijo.

Asimismo, el secretario Bello Esquivel añadió que con la venta anticipada que se está asegurando, se pararán las importaciones de manera natural, ya que gracias a los compromisos de compra que ya fijaron industriales, se priorizara la cosecha nacional.

Por último, en cuanto a la rentabilidad para el productor, el secretario de Agricultura dio a conocer que, considerando únicamente los primeros dos factores: el precio internacional que fija la Bolsa de Chicago más la Base que se pagará por los compradores, representaran una derrama económica de 20 mil millones de pesos,