Alumno dispara y asesina a dos maestras en Michoacán: ¿Qué fue lo que pasó?

Alumno dispara a maestras en Michoacán La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que ya se detuvo al menor de edad responsable.

Un caso de tiroteo que terminó en un doble feminicidio se presentó este martes 24 de marzo. Un alumno menor de edad disparó con un arma de fuego y le quitó la vida a dos maestras en la preparatoria Makarenko en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El sujeto en cuestión ya fue detenido por las autoridades

Reportan feminicidio de dos maestras en Michoacán tras recibir disparos de un alumno

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán informó que las autoridades acudieron al lugar de los hechos tras recibir información de detonaciones de armas de fuego. Al llegar al lugar, encontraron a las dos mujeres sin vida al interior del plantel, producto de impactos de bala con un fusil calibre 5.56.

Los elementos de la Guardia Civil detuvieron al menor de edad implicado en los hechos, aunque todavía se desconoce el móvil de las acciones.

De acuerdo con los primeros reportes extra oficiales, el alumno, de 15 años de edad, ingresó al la prepa Makárenko armado y ejecutó los disparos al rededor de las 9:00 horas. El fusil utilizado y considerado de alto calibre, habría tenido más de 40 cartuchos útiles.