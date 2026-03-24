Sinaloa se proyecta a nivel internacional en el segmento de turismo de negocios, convenciones y viajes de incentivo

Sinaloa se proyecta en el segmento de turismo de negocios, convenciones y viajes de incentivo

Entre congresos y convenciones, en lo que van del año presente, se han llevado a cabo 24 evento, los cuales han reunido a 51,394 asistentes, dejando una derrama económica de más de 255 millones de pesos.

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, señaló que Sinaloa es un destino líder en turismo de reuniones. En los diferentes municipios, los eventos que cubren desde áreas académicas, hasta agroindustriales y deportivas.

“El segmento de industria de reuniones fortalece el desarrollo económico regional y promueve la innovación y la sostenibilidad en nuestros municipios. Bajo la visión de nuestro gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, que es un gran impulsor del turismo, le apostamos a generar experiencias únicas y fortalecer la infraestructura para seguir consolidándonos como un destino de clase mundial en el segmento de reuniones, incentivos y congresos”, comentó.

Como ejemplo, del 1 de enero al 23 de marzo, tan solo en Mazatlán, han habido 20 eventos, los cuales han tenido más de 15 mil asistentes y simbolizado una derrama económica superior a los 163 millones de pesos.

Para los próximos meses se tienen agendados eventos como la Semana Internacional de la Moto, del 8 al 11 de abril; el Beer Live Fest, que se llevará a cabo el 25 de abril y el concierto de Chayanne, el 2 de mayo. Ambas actividades le darán un gran dinamismo a la economía local.

Por su parte, el puerto cuenta con más de 150 espacios para hacer eventos, desde salones en hoteles hasta lugares especiales para ello, entre los que destacan el Centro de Convenciones, un lugar moderno y versátil con capacidad de hasta 4,500 personas; el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortes, con capacidad de 1,200 personas en jardín; el Observatorio 1873 (500 personas); el Teatro Ángela Peralta (800 personas), el Museo Nacional de la Ballena (250 personas), el Club de Playa Shekinah (800 personas), el Estadio de Futbol el Encanto (25 mil espectadores) y el Estadio Teodoro Mariscal (16 mil espectadores).