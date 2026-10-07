Imelda Castro llama a Morena a mantenerse cerca del pueblo de Sinaloa

Imelda Castro

Imelda Castro llamó a las y los integrantes de Morena en Sinaloa a mantener el trabajo cercano a la ciudadanía y a preservar los principios que, afirmó, dieron origen al movimiento político.

Durante un encuentro con militantes y simpatizantes, Castro expresó su agradecimiento a la población sinaloense por la participación y el crecimiento de Morena en la entidad, y sostuvo que el partido tiene presencia en colonias y comunidades.

“Morena es del pueblo, Morena es el pueblo, Morena se debe al pueblo”, afirmó la legisladora.

Castro señaló que el movimiento debe continuar trabajando de manera cercana con la ciudadanía, escuchar sus demandas y mantener contacto permanente con las comunidades.

En ese sentido, sostuvo que la fortaleza de Morena depende de su vínculo con la población y llamó a no perder de vista las necesidades de los sinaloenses.

La coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Sinaloa también afirmó que quienes forman parte del movimiento deben conducirse de acuerdo con los principios que, dijo, marcaron su origen.

“Vamos a honrar los principios que le dieron origen a este movimiento que son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Sinaloa”, expresó.

Castro reiteró que mantendrá como eje de su actividad política la cercanía con la población y el contacto con las comunidades de la entidad.