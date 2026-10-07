Julieta Ramírez destaca papel estratégico de Baja California y apertura al diálogo

Julieta Ramírez

Julieta Ramírez destacó la importancia estratégica de Baja California en el contexto nacional e internacional y sostuvo que el estado debe desempeñar un papel relevante en la defensa de la soberanía de México ante las presiones externas.

Durante sus declaraciones, Ramírez señaló que la entidad ha adquirido una relevancia particular frente a escenarios de presión diplomática, política, jurídica y migratoria, por lo que consideró necesario fortalecer su papel dentro de la agenda nacional.

“Baja tiene que elegirse como un bastión en la defensa de la soberanía nacional”, afirmó la legisladora, quien añadió que en Baja California “inicia la patria”, además de señalar su importancia para la región latinoamericana y para la Cuarta Transformación.

Al referirse a los contactos que ha sostenido con distintos actores, Ramírez afirmó que integrantes de diversos sectores se han acercado para dialogar con ella.

La coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Baja Califonia mencionó entre estos acercamientos a representantes empresariales, medios de comunicación y otros sectores, aunque no precisó el número de reuniones ni identificó a los participantes.

“Muchos compañeros y compañeras de todos los sectores se han acercado, han tocado la puerta de una servidora”, señaló.

Ramírez consideró que estos acercamientos son una señal positiva respecto al trabajo que desarrolla y aseguró mantener una postura abierta al diálogo.

La morenista explicó que cada lunes realiza una transmisión informativa en la que da a conocer las actividades que desarrollará durante la semana y especifica el municipio en el que estará presente cada día.

Según explicó, esta dinámica tiene como propósito facilitar el contacto directo con quienes quieran acercarse a conversar con ella.

“Yo he sido muy abierta”, afirmó, al destacar que la información sobre sus recorridos permite que ciudadanos y representantes de distintos sectores puedan localizarla y establecer comunicación de manera directa.