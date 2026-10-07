Fiscalía de Morelos realiza histórica destrucción de 66 kilos de narcóticos para evitar su retorno a las calles

Destrucción de estupefacientes

La Fiscalía General del Estado de Morelos realizó por primera vez una destrucción masiva de narcóticos, al incinerar 66 kilogramos de marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina que habían sido decomisados en diversos operativos, con el objetivo de impedir que estas sustancias regresaran a las comunidades y representaran un riesgo para la población.

Durante el acto efectuado en las instalaciones del Tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento de la 24/a. Zona Militar, el fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, subrayó que la institución no minimiza ninguna cantidad de droga asegurada debido al impacto que estas sustancias tienen en las familias y, particularmente, en la niñez y la juventud.

“Sabemos de la preocupación de las familias por el consumo y la disponibilidad de drogas, particularmente entre nuestras niñas, niños y jóvenes, por eso no minimizamos ninguna cantidad, sean gramos o kilogramos; estos narcóticos no regresarán a nuestras comunidades, no llegarán a una escuela ni terminarán en manos de nuestros jóvenes”, afirmó.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar

El fiscal destacó además la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, reconociendo el trabajo encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia y los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

Por su parte, la mandataria estatal señaló que esta acción refleja el trabajo conjunto de las instituciones federales y estatales para frenar la distribución de drogas, debilitar las economías criminales y evitar que estas sustancias afecten a la población, especialmente a niñas, niños y jóvenes.

Blumenkron Escobar explicó que esta destrucción de narcóticos constituye un hecho sin precedentes para la Fiscalía de Morelos, ya que no existía antecedente institucional de un procedimiento similar. Para concretarlo, dijo, fue necesario revisar e integrar más de 792 carpetas de investigación, verificando caso por caso que existieran las condiciones legales para disponer de los narcóticos asegurados.

Asimismo, señaló que el procedimiento forma parte de los esfuerzos para atender rezagos institucionales y concluir procesos que permanecieron pendientes durante años.

En el mismo evento, la titular de la delegación Morelos de la Fiscalía General de la República (FGR), María Esther Huerta Calderón, informó que la dependencia federal llevó a cabo la destrucción de más de 200 kilogramos de diversas sustancias ilícitas, entre ellas metanfetamina, cannabis sativa, cocaína, hachís y heroína.

Finalmente, el fiscal general agradeció al comandante interino de la 24/a. Zona Militar, general brigadier de Estado Mayor José Manuel Guevara Castillo, por facilitar las instalaciones y las condiciones necesarias para realizar la destrucción de los estupefacientes de manera adecuada y segura.