Coahuila destinará más de 3 mil mdp a obras en sus 38 municipios

obras en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, continúa con su recorrido por las distintas regiones del estado para poner en marcha obras del programa “En Equipo Le Entramos”, estrategia que contempla una inversión superior a los 3 mil millones de pesos durante 2026 y 2027 en los 38 municipios de la entidad.

Durante su gira por la Región Norte, el mandatario destacó que una parte de estos recursos, 230 millones de pesos, será destinada a los municipios de Acuña y Jiménez, donde se realizarán trabajos relacionados con agua potable, pavimentación, infraestructura educativa y recuperación de espacios públicos.

Obras para Acuña

En Acuña se contempla una inversión de 197 millones de pesos para fortalecer los servicios públicos del municipio fronterizo. Entre las principales acciones se encuentra el recarpeteo integral del Libramiento Sur Poniente, donde se tiene prevista una intervención de 49 mil 600 metros cuadrados.

Jiménez, por su parte, contará con más de 32 millones de pesos a través del programa para atender distintas necesidades de infraestructura. Entre los trabajos previstos se encuentran obras de agua potable, pavimentación, bacheo, recarpeteo, espacios públicos y techumbres escolares.

Uno de los proyectos principales será el sistema de bombeo solar y filtración de agua en la presa San Miguel, para el cual se destinarán 5.2 millones de pesos y que beneficiará a alrededor de 4 mil habitantes de San Carlos y comunidades cercanas.

Coordinación con los municipios

Jiménez Salinas señaló que las obras parten de las necesidades expresadas directamente por las comunidades y de la coordinación entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, con la intención de convertir esas peticiones en acciones concretas.

“La mejor manera de honrar la confianza de ustedes es cumpliendo. Por eso, trabajando en equipo Municipio y Estado, le seguimos cumpliendo a nuestra gente”, afirmó el gobernador.

En este trabajo también participa Mejora Coahuila. Su coordinador general, Jorge Alberto Piñones, explicó que la estrategia fue construida junto con alcaldes, alcaldesas y dependencias estatales, tomando como punto de partida las necesidades particulares de cada municipio y buscando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

Durante la gira, el gobernador destacó la participación del alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos, y de la alcaldesa de Jiménez, Claud