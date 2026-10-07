Beatriz Mojica llama a mantener unidad y diálogo dentro de la Cuarta Transformación en Guerrero

Beatriz Mojica

Beatriz Mojica llamó a mantener la unidad, el diálogo y el respeto entre quienes forman parte de la Cuarta Transformación en Guerrero, al señalar que todos los actores que han participado en el movimiento han contribuido a su fortalecimiento.

La coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional por Guerrero, sostuvo que los esfuerzos de diálogo deben estar encaminados a mantener la cohesión del movimiento y subrayó que todas las voces tienen cabida, siempre bajo una dinámica de respeto y reconocimiento al trabajo de cada integrante.

“En la Cuarta Transformación todos hacemos falta, todos hemos contribuido con nuestro granito de arena para que nuestro movimiento sea fuerte”, expresó.

Mojica señaló que ha mantenido conversaciones con distintos actores políticos que participaron en el proceso interno, entre ellos la alcaldesa de Acapulco, Avelina López; el senador Félix Salgado Macedonio y Estela Damián, con quienes, dijo, existe disposición para continuar aportando experiencia y trabajo.

Destacó que el objetivo es que quienes participaron en dicho proceso mantengan su colaboración y pongan sus conocimientos al servicio del proyecto político.

“Lo más importante es Guerrero y Guerrero nos requiere a todas y todos”, afirmó.

Mojica consideró que quienes participaron en el proceso comparten claridad sobre la necesidad de privilegiar los intereses de la población por encima de las aspiraciones individuales.

“Más allá de nuestro interés particular está el interés del pueblo de Guerrero y lo tenemos que poner siempre por delante”, sostuvo.

Reiteró que continuará promoviendo el diálogo con las distintas expresiones del movimiento y llamó a mantener el reconocimiento y respeto hacia los esfuerzos de cada participante.