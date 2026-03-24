Tamaulipas coordina acciones con autoridades federales ante derrame de petróleo en costas mexicanas

Derrame de petróleo en costas de Veracruz (Prensa Greenpeace)

Ante la detección de las primeras manchas de residuos de hidrocarburos en costas de Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal instruyó intensificar acciones coordinadas con autoridades federales, con el objetivo de proteger el litoral, cuidar el equilibrio ecológico y brindar seguridad a visitantes de playas ante la próxima temporada vacacional de Semana Santa.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, informó que, tras el reporte de un derrame de hidrocarburos que ha impactado el litoral del Golfo de México, Medio Ambiente afirmó que el Gobierno del Estado se encuentra listo, se mantiene atento y en comunicación con instancias como la Secretaría de Marina, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y autoridades del sector turístico.

“Estamos listos para apoyar. Se pueden integrar brigadas y sumar esfuerzos con distintas dependencias, según de la magnitud del evento”, destacó Becker Hernández.

Asimismo, indicó que se han realizado recorridos de vigilancia mientras se analizan las condiciones de las corrientes marinas, factor clave para comprender el comportamiento de los residuos ya detectados en las playas tamaulipecas.

“Estamos muy al pendiente del tema, en coordinación con las autoridades federales. Se están haciendo recorridos y seguimos en comunicación constante para estar preparados ante cualquier situación que pudiera presentarse”, precisó Becker Hernández.

Igualmente, enfatizó que Tamaulipas mantiene comunicación con entidades como Veracruz y Tabasco, donde también se ha reportado la afectación, a fin de dar seguimiento al comportamiento del fenómeno y fortalecer la capacidad de respuesta.

Ante este escenario, el titular de Medio Ambiente adelantó que se activarán brigadas de atención con participación interinstitucional, incluyendo Protección Civil y programas de empleo temporal, para apoyar en labores de limpieza y contención.

Finalmente, reiteró que la prioridad es actuar con responsabilidad, coordinación y anticipación para proteger el entorno natural y garantizar condiciones seguras para la población y el turismo.