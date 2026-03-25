¡Caribe Mexicano se viste de Mundial! Listo el paraíso para recibir a las estrellas de Portugal y Uruguay: Mara Lezama

Mara Lezama Espinosa (Especial)

Riviera Maya.- Durante una visita al Fairmont Mayakoba, donde tiene su campamento la selección de Portugal rumbo a su partido contra México, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que el estado se encuentra listo para recibir también a las estrellas de Uruguay, cuyos jugadores entrenarán en instalaciones ya acondicionadas para este torneo mundialista.

Durante un recorrido por las instalaciones, acompañada del presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proenca; el entrenador Roberto Martínez y el secretario de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, la Gobernadora destacó que la cancha y el gimnasio ya están habilitados, al igual que las áreas destinadas para los futbolistas, lo que permitirá ofrecer condiciones óptimas para su preparación.

Señaló que en este espacio entrenarán figuras internacionales de gran relevancia como Bruno Miguel Borges Fernandes, Vitinha y Joao Félix por parte de Portugal, así como Federico Valverde, que hace unos días metió un golazo, además de otros jugadores que militan en clubes de élite como PSG, Barcelona, Milán y Manchester United.

Mara Lezama subrayó que el Caribe Mexicano recibe con los brazos abiertos para brindar una experiencia positiva a los equipos mundialistas y sus integrantes, al tiempo que refuerza su posicionamiento como sede de turismo deportivo.

“La cancha está lista para que la pisen los grandes del fútbol, y estamos listos al recibir a la selección de Portugal y después a la selección de Uruguay”, expresó.

La visita de ambas selecciones forma parte de su preparación en territorio mexicano, lo que también generará expectativa entre aficionados y fortalecerá la proyección internacional de Quintana Roo.

Mara Lezama reiteró que Cancún es el hub del Mundial 2026, con el aeropuerto internacional único con conexión a las 16 sedes del Mundial, al que se sumarán 40 nuevos módulos E-Gates que se instalan en las terminales 2, 3 y 4, que permitirán agilizar el ingreso de turistas y aficionados.

Además, en coordinación con el Gobierno de México, a través de las fuerzas federales, se aplica el Plan Kukulcán que fortalecerán la seguridad.

La Gobernadora destacó que para este evento se impulsan paquetes mundialistas con agentes de viajes de Europa que incluyen boletos, vuelos, hospedaje y traslados.