Reubican alrededor de 3 mil viviendas en Hidalgo por vaguada monzónica

Viviendas en Hidalgo

Aproximadamente 3 mil viviendas en Hidalgo se vieron afectadas por deslaves, derrumbes y daños provocados por la vaguada monzónica.

El reporte fue dado por el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Julio Varela Piedras, quién explicó que los municipios con mayores afectaciones fueron de la Sierra y la región Otomí-Tepehua, zonas no podrán seguir siendo habitadas.

Verela señaló que las viviendas que representen un riesgo en las 400 localidades tendrán una reubicación en municipios como: Tepehuacán de Guerrero, Tenango de Doria, Huehuetla, Zacualtipán y Xochicoatlán.

Adicional a esta medida señaló que las familias recibirán un apoyo de aproximadamente 550 mil pesos, apoyo que será destinado para la construcción directa o recursos destinados a las familias afectadas. Donde cerca del 70 por ciento de las familias viven en condiciones de riesgo.

Las intensas lluvias registradas en Hidalgo y la vaguada monzónica han impulsado que las autoridades busquen procesos de prevención y reubicación.

Por otro lado, Protección Civil, advirtió que para 2026 el fenómeno de “El niño” intensificará las lluvias, lo que aumentará el riesgo, por lo que en meses posteriores (septiembre y octubre) reforzarán las medidas que permitirán tener mayor prevención.