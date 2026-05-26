Reportan surgimiento de nuevo géiser en Ixtlán, Michoacán: Protección Civil evacúa pobladores

Brota nuevo géiser en Ixtlán, Michoacán Protección Civil acudió para salvaguardar a pobladores y mascotas domésticas.

Un fenómeno natural se presentó de manera inesperada en el patio de una casa del municipio Ixtlán, Michoacán; se trató del surgimiento de un géiser —erupción de agua y vapor hirviendo— que causó la abertura de cuatro metros de diámetro, aproximadamente, y atrajo la inmediata intervención de Protección Civil para salvaguardar a la población de la zona, así como a los animales domésticos.

Las autoridades locales resaltaron la importancia de mantenerse a distancia del terreno de peligro e informarse únicamente a través de los canales institucionales; hasta el momento, se realizó el anuncio de que las clases se cancelarán en las escuelas cercanas a la propulsión hirviente.

Formación de cráter en Michoacán tras el brote de un nuevo géiser: ¿cómo se dio la erupción?

El surgimiento del géiser ocurrió durante el lunes 25 de mayo de 2026 en la colonia El Salitre, ubicada en el municipio Ixtlán, Michoacán, cuya aparición inusual en el patio de una casa activó las alarmas del sector y se dio inmediato aviso a los servicios de emergencia para atender el fenómeno natural.

“Ante la intempestiva erupción de un nuevo géiser en la comunidad de El Salitre, nos permitimos informar que personal de Protección Civil ya se encuentra en el sitio realizando las actuaciones correspondientes”, reportó Protección Civil del estado michoacano, asegurando que trabajan para salvaguardar la integridad de los habitantes de la casa donde se registró la actividad hidrotermal, así como de las personas vecinas y animales domésticos de la zona.

A través de redes sociales, el momento exacto en el que la tierra se abrió para expulsar columnas de agua, lodo y vapor hirviente quedó capturado en video, mostrando que la actividad derivó en daños a la propiedad donde surgió dicha fractura.

Los primeros reportes del incidente natural señalaron que la erupción de agua y vapor en Ixtlán, causó un cráter de al menos cuatro metros de abertura, por lo que las autoridades llamaron a que la población de la zona se mantenga alejada de la zona mientras se lleva a cabo el monitoreo.

¿Qué pasará con el nuevo géiser que brotó en Ixtlán, Michoacán?

La zona es conocida por su actividad geotérmica natural, sin embargo, el surgimiento de un nuevo géiser en el patio de una casa provocó otro nivel de conmoción entre los pobladores y pobladores de la colonia, así como de los servicios de emergencia que acudieron para atender el fenómeno.

El sitio ha sido acordonado y, tras la evacuación de los habitantes del inmueble, personas vecinas y animales domésticos, Protección Civil se encarga de realizar la inspección y monitoreo del cráter para determinar la “naturaleza y riesgo” del nuevo fenómeno.

🚨IXTLÁN | Actividad hidrotermal

PC Estatal atiende manifestación hidrotermal natural en la zona.

👨‍🚒Personal especializado realiza inspección y monitoreo.

⚠️Se evacuó de forma preventiva a habitantes y se suspendieron clases cercanas.

🚫 Evita acercarte al área.#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/8gB9d9YTA7 — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) May 26, 2026

Hasta el momento, las clases cercanas a la zona fueron canceladas y se solicitó a la población cercana a mantener su distancia del lugar de los hechos, además de reportar cualquier situación de peligro detectada en el área perimetral.

Para atender emergencias de forma inmediata, Protección Civil puso a disposición de la ciudadanía su número telefónico directo: 351 279 2639.