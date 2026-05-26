Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acude a la FGR para testificar por acusaciones de EU

Rubén Rocha Moya testifica ante FGR Después de un silencio prolongado, el gobernador de Sinaloa enfrenta acusaciones hechas por Estados Unidos (Fotografía Cortesía)

El gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, testificó hoy ante la Fiscalía General de la República sobre las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico. El mandatario sinaloense afirma que no dejará de «luchar porque la verdad prevalezca».

¿Por qué se le convocó a Rubén Rocha Moya a testificar en la FGR?

El pasado sábado 23 de mayo la FGR convocó a Rocha Moya a rendir entrevista por las acusaciones que le imputan autoridades estadounidenses. Estas lo acusan de tener nexos cercanos con el narco.

Desde las acusaciones hechas ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el gobernador pidió licencia de su cargo y se le ha visto poco en los medios hasta el día de hoy. Su visita a la FGR fue acompañada de un aviso que publicó en redes sociales, donde expresa que confía en el proceso judicial y afirma seguirá compareciendo ante los llamados que le hagan.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el vicefiscal general de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, también se presentaron ante la FGR junto con otros siete funcionarios del Estado de Sinaloa. Igualmente enfrentan cargos que los vinculan con el tráfico de narcóticos a los Estados Unidos y la adquisición ilegal de armamento.

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

¿Qué dijo Rubén Rocha Moya y los otros acusados ante la FGR?

Dámaso Castro Saavedra dijo a los reporteros en escena que negó todos los cargos en su contra, que lo vincula con la organización delictiva Los Chapitos. A pesar de que no comentó nada tras su salida, el gobernador de Sinaloa parece haber hecho lo mismo de acuerdo a su declaración pública.

Queda ver cuándo la FGR volverá convocar a Rubén Rocha Moya para continuar la investigación. Mientras tanto, el gobernador con licencia no se encuentra imputado oficialmente en México, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes, pero sí se han congelado sus cuentas bancarias mientras se lleva a cabo la investigación.