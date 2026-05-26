Hospital General de Felipe Carrillo Puerto estará listo antes de fin de año: Mara Lezama

Hospital General de Felipe Carrillo Puerto

Felipe Carrillo Puerto.- El nuevo Hospital General de Felipe Carrillo Puerto registra un avance significativo y podría ser inaugurado antes de que concluya el presente año, informó la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante un recorrido de supervisión por la obra.

La Gobernadora detalló que el proyecto ya concluyó su primera etapa y actualmente se encuentra en fase de acabados, para posteriormente iniciar con el proceso de equipamiento. Señaló que el objetivo es que esta infraestructura quede completamente lista en los próximos meses.

El hospital contará con 60 camas, 23 consultorios, tres más de los contemplados inicialmente, así como tecnología médica especializada, incluyendo servicios como parto tradicional e intercultural, tomógrafo y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), lo que permitirá ampliar la cobertura y calidad en la atención médica para la población de la región.

Mara Lezama destacó que se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, que representa un acto de justicia social para los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, al acercar servicios de salud dignos y de calidad.

Asimismo, subrayó que este proyecto forma parte de una coordinación entre los distintos niveles de gobierno, iniciado durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador y con continuidad bajo el respaldo de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como del sistema IMSS-Bienestar.

“La salud es un derecho, no un privilegio”, afirmó la Gobernadora, al resaltar que esta obra responde a una demanda histórica de la población, particularmente en comunidades que requieren atención médica oportuna sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Durante el recorrido, la titular del Ejecutivo estatal estuvo acompañada por la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama; Isaí González Delgadillo, director de Infraestructura de la Secretaría Estatal de Salud; Carlos Camí Trigo, representante de la empresa Aspen, y el subsecretario de Salud, Jorge Gutiérrez.