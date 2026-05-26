Para mejorar imagen urbana el ayuntamiento de Pachuca retira estructuras irregulares

Retiro de anuncios tipo banderín y estructuras autosoportadas en Pachuca

Con el objetivo de continuar con los trabajos permanentes que tienen el objetivo de mejorar la imagen urbana y recuperar el orden del espacio público en Pachuca, la Secretaría de Obras Públicas de Pachuca se encuentra llevando a cabo el retiro de anuncios y autosoportados que han sido instalados en la vía pública de forma irregular en los bulevares Colosio, Felipe Ángeles y El Minero.

El problema en los camellones, banquetas y áreas verdes es que la gente coloca sin tener autorización estructuras que generan contaminación visual y que además afectan la funcionalidad de los espacios comunes.

Desde el 25 de mayo han sido retiradas en el municipio 50 estructuras publicitarias como parte de esta estrategia de reordenamiento urbano. En la misma linea, el retiro de estas estructuras continuará en distintos puntos de la ciudad como parte de una ruta de supervisión y atención para liberar los espacios estratégicos, fortalecer el cumplimiento de la normatividad y consolidar una mejor percepción urbana en los acceso más transitados de Pachuca.

Ante esto, el alcalde Jorge Reyes destacó que dichas labores responden al compromiso de construir una ciudad ordenada que cuente con mejores condiciones para todas y todos.

“Recuperar nuestros espacios públicos también implica poner orden. No podemos permitir que la vía pública se convierta en un espacio de ocupación irregular; estamos trabajando para que Pachuca proyecte una imagen digna, limpia y ordenada para quienes aquí viven y transitan todos los días”.