Helvex apuesta por Guanajuato con inversión y tecnología de clase mundial

Helvex

Con el objetivo de impulsar la innovación y de generar nuevas oportunidades de empleo para las familias del Bajío, la Gobernadora de Guanajuato , Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración de la Planta de Materiales de Alta Tecnología de Grupo Helvex.

A lo largo de la ceremonia, la mandataria del estado enfatizó que la nueva planta representa confianza en Guanajuato, al igual que en el talento de su gente, ya que lo consolida como un destino competitivo para la inversión y el desarrollo industrial.

“Hoy celebramos mucho más que la inauguración de una planta. Celebramos la confianza que Helvex tiene en Guanajuato y la oportunidad de seguir generando empleos que transforman vidas y abren puertas a nuevas oportunidades para nuestras familias”, comentó la Gobernadora.

La nueva planta forma parte del complejo industrial de Helvex en Apaseo el Grande, en donde desde el año 2010 se integran procesos de fundición, maquinado, acabado y ensamblaje, lo que ha fortalecido la capacidad productiva de la empresa, beneficiando a familias de municipios como Apaseo el Alto, Celaya, Cortazar, Villagrán y Comonfort.

Con la ampliación, la compañía mexicana refuerza su estrategia de sustitución de importaciones y el desarrollo de proveeduría nacional, por medio de la fabricación de grifería y accesorios a partir de aleaciones de alta tecnología con lo que se puede ofrecer una mayor resistencia, durabilidad y competitividad en el mercado global.

Por su parte, Jorge Barbará Morfín, presidente y Director General de Grupo Helvex, destacó que la nueva planta es el resultado de una visión de largo plazo.

“Esta planta de materiales de alta tecnología es mucho más que una inversión industrial; es una apuesta por la innovación, por el talento mexicano y por el futuro sostenible de nuestro país”, afirmó Morfín.

Además destacó que la empresa, que es orgullosamente mexicana, cuenta con una presencia en 22 países y que el 96 por ciento de sus productos y componentes se fabrican en México, reafirmando así su compromiso con la industria nacional; la apertura de esta nueva planta permitirá la creación de 500 empleos adicionales.

“Nuestro compromiso es que el desarrollo económico vaya siempre acompañado del progreso y bienestar de las comunidades donde operamos, y hoy lo estamos demostrando con esta inversión en Guanajuato”, puntualizó.