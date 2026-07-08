Sinaloa realizará Jornada de Desarme Voluntario en Culiacán

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Sinaloa (SESESP), Ricardo Jenny del Rincón, hizo un llamado a la población a participar este jueves en la “Jornada Extraordinaria de Desarme Voluntario” que se realizará en Culiacán para conmemorar el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

Del Rincón explicó que esta se realizará en coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, gobierno estatal y el ayuntamiento de Culiacán, se llevará a cabo en el Polideportivo Juan S. Millán, conocido popularmente como Parque Revolución, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. Destacó que, al igual que en otras jornadas del programa de Desarme Voluntario Sinaloa, la entrega será totalmente anónima y la persona canjeante podrá recibir desde 2 mil y hasta 15 mil pesos en efectivo, según las características del arma.

“Queremos que toda la ciudadanía se entere y nos ayude a pasar la voz de esta oportunidad para hacer de sus hogares un lugar más seguro”, declaro el titular de la SESESP.

Por último, Del Rincón mencionó que este será un evento especial apegado a la estrategia nacional “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

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