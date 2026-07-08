Turismo de cruceros se consolida como motor económico para Sinaloa

Cruceros en Mazatlán

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, resaltó que la llegada constante de navíos internacionales no solo dinamiza el comercio local, sino que posiciona con fuerza al puerto en el mapa turístico global, generando empleos directos y una derrama económica de decenas de millones de pesos mensuales.

Sosa Osuna comentó que el flujo constante de visitantes se traduce en un beneficio para la cadena de valor local: restaurantes, comercios, guías de turistas, transportistas y artesanos, especialmente en zonas emblemáticas como la Zona Dorada y el Centro Histórico, ven un impacto positivo en sus ingresos diarios.

La titular del Turismo Estatal informó que, en lo que va del año, se ha captado una derrama económica superior a 459 millones de pesos, gracias a la visita de más de 287 mil cruceristas.

Además, Sosa Osuna declaró que la preferencia y el arribo regular de las líneas navieras más prestigiosas del mundo reflejan la confianza global en Mazatlán, consolidando su reputación como un destino no solo sumamente atractivo, sino también seguro y hospitalario para el turismo internacional.

Sumado a esto, hoy atracó crucero “Carnival Panorama”, con 4 mil 910 pasajeros y mil 433 tripulantes a bordo en Mazatlán.

La Crónica de Hoy 2026