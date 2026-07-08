Tormenta Negra llegará a México este 9 de julio: estos serán los estados más afectados y el pronóstico del clima

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta para tres estados de la república por la llamada Tormenta Negra que se pronostica para este 9 de julio. La institución dijo que este fenómeno generará tormentas eléctricas y posible caída de granizo.
Por ello, en esta nota te decimos cuáles serán los estados afectados y las posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas.
¿Qué es una Tormenta Negra?
Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.
Se trata de una expresión popular que suele emplearse para describir tormentas con nubosidad muy densa, precipitaciones intensas y condiciones severas.
Tormenta Negra hoy 9 de julio: Estos son los estados más afectados por este fenómeno
Para este jueves 9 de julio, el pronóstico apunta a un escenario movido en varias regiones del país. Aunque la intensidad varía por zonas, el patrón es: precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.
Entre los estados que han presentado condiciones similares en estos días recientes destaca:
Zonas con lluvias fuertes a muy fuertes
- Tamaulipas (costa y sur)
- San Luis Potosí (este)
- Veracruz (norte y costa)
- Sonora (centro, este y sureste)
- Chihuahua (oeste y suroeste)
- Durango (oeste)
- Sinaloa (norte y centro)
- Guanajuato (noreste)
- Querétaro (norte)
- Hidalgo (norte y este)
- Puebla (norte y centro)
- Oaxaca (norte)
- Chiapas (sur)
Estados con chubascos y tormentas eléctricas
- Zacatecas (oeste y sur)
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco (este, noroeste y sur)
- Colima
- Michoacán (norte y noreste)
- Guerrero (este)
- Morelos, Ciudad de México
- Estado de México (norte)
- Tlaxcala y Tabasco (oeste)
¿Habrá Lluvia Negra en CDMX?
Sí, pero sin generar una catástrofe o lluvias demasiado fuertes. La CDMX podría registrar lluvias intermitentes, posibles granizadas y rachas de viento, sobre todo por la tarde y noche.
Recomendaciones ante la tormenta negra
Cuando el cielo se pone dramático, lo mejor es no improvisar. Aquí algunas claves:
Evita riesgos innecesarios
- No te resguardes bajo árboles durante tormentas eléctricas
- Maneja con precaución por posibles encharcamientos
Mantente informado
- Sigue reportes del clima en tiempo real
- Evita zonas propensas a inundaciones
Prepárate para cambios bruscos
- Lleva paraguas o impermeable
- Considera tiempos extra en traslados