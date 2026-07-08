Tormenta Negra llegará a México este 9 de julio: estos serán los estados más afectados y el pronóstico del clima

Tormenta Negra HOY en México: lluvias intensas, granizo y vientos sacuden estos estados este 23 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta para tres estados de la república por la llamada Tormenta Negra que se pronostica para este 9 de julio. La institución dijo que este fenómeno generará tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

Por ello, en esta nota te decimos cuáles serán los estados afectados y las posibles afectaciones en carreteras y zonas urbanas.

¿Qué es una Tormenta Negra?

Este concepto proviene de Asia y se refiere a precipitaciones extremadamente fuertes en lapsos cortos. En el contexto mexicano, sirve como etiqueta para alertar sobre sistemas atmosféricos activos que traen consigo granizo, ráfagas de viento y chubascos intensos.

Se trata de una expresión popular que suele emplearse para describir tormentas con nubosidad muy densa, precipitaciones intensas y condiciones severas.

Tormenta Negra hoy 9 de julio: Estos son los estados más afectados por este fenómeno

Para este jueves 9 de julio, el pronóstico apunta a un escenario movido en varias regiones del país. Aunque la intensidad varía por zonas, el patrón es: precipitaciones fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas.

Entre los estados que han presentado condiciones similares en estos días recientes destaca:

Zonas con lluvias fuertes a muy fuertes

Tamaulipas (costa y sur)

San Luis Potosí (este)

Veracruz (norte y costa)

Sonora (centro, este y sureste)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Durango (oeste)

Sinaloa (norte y centro)

Guanajuato (noreste)

Querétaro (norte)

Hidalgo (norte y este)

Puebla (norte y centro)

Oaxaca (norte)

Chiapas (sur)

Estados con chubascos y tormentas eléctricas

Zacatecas (oeste y sur)

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco (este, noroeste y sur)

Colima

Michoacán (norte y noreste)

Guerrero (este)

Morelos, Ciudad de México

Estado de México (norte)

Tlaxcala y Tabasco (oeste)

¿Habrá Lluvia Negra en CDMX?

Sí, pero sin generar una catástrofe o lluvias demasiado fuertes. La CDMX podría registrar lluvias intermitentes, posibles granizadas y rachas de viento, sobre todo por la tarde y noche.

Recomendaciones ante la tormenta negra

Cuando el cielo se pone dramático, lo mejor es no improvisar. Aquí algunas claves:

Evita riesgos innecesarios

No te resguardes bajo árboles durante tormentas eléctricas

Maneja con precaución por posibles encharcamientos

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Evita zonas propensas a inundaciones

Prepárate para cambios bruscos