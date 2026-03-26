Asesinan a Roberto Castañeda Tejeda, director de la junta de agua de Irapuato, Guanajuato

Asesinan a Roberto Castañeda Foto: Gobierno de Irapuato

La violencia volvió a golpear con fuerza a Guanajuato. Esta vez, la víctima fue un funcionario público: Roberto Castañeda, director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI), quien fue asesinado en el Barrio de San José, en un ataque armado que ha encendido las alarmas en la entidad.

De acuerdo con los primeros reportes del gobierno de Irapuato, el ataque ocurrió cuando el funcionario se encontraba circulando en su vehículo sobre la avenida Díaz Ordaz, esquina con Lerdo de Tejada.

Sujetos armados lo interceptaron y dispararon en su contra, dejándolo sin vida en el lugar.

Las autoridades locales desplegaron un operativo tras el ataque, pero hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el crimen.

La escena fue acordonada por elementos de seguridad, mientras peritos iniciaban las investigaciones correspondientes.

Escena del crimen en el asesinato de Roberto Castañeda Foto vía redes sociales

¿Quién era Roberto Castañeda?

Roberto Castañeda no era un funcionario menor. Como titular de JAPAMI, tenía bajo su responsabilidad la gestión del agua potable, alcantarillado y saneamiento en uno de los municipios más importantes del estado.

Su labor impactaba directamente en miles de ciudadanos, lo que convierte su asesinato en un hecho de alto impacto no solo político, sino social.

El estado de Guanajuato ha sido, en los últimos años, uno de los más afectados por la violencia en el país. Ataques contra funcionarios, policías y figuras públicas han sido recurrentes, alimentando un clima de inseguridad constante.

Investigación en curso

Gerardo Vázquez Alatriste, Fiscal general de Irapuato, señaló que ya se iniciaron las primeras indagatorias. “Estamos arrancando de manera oficiosa la carpeta de investigación ya estamos iniciando apenas con las primeras indagaciones”.

Por su parte, la alcaldesa Lorena Alfaro García, indicó que ya dio instruccones para contribuir a la investigación: “He instruido a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a mantener plena coordinación con la Fiscalía General del Estado para esclarecer este crimen y dar con los responsables. No vamos a permitir que este hecho quede impune”.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el móvil del asesinato. Sin embargo, se analizan diversas líneas de investigación, entre ellas se encuentra un posible ataque directo relacionado con su función pública, o bien, un intento de asalto en el contexto de violencia generalizada en la región, o bien presuntos vínculos indirectos con disputas locales.

La Fiscalía estatal será la encargada de esclarecer los hechos .y en las siguientes horas se daráa conocer más información