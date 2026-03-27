Apuesta Tamaulipas por impulsar turismo comunitario

El secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que Tamulipas está apostando por impulsar un modelo de turismo comunitario que beneficie directamente a las localidades, fortalezca la economía y permita que cada vez más visitantes descubran y disfruten las bellezas de Tamaulipas.

Hernández Rodríguez, destacó que, desde la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se pone énfasis en fortalecer al sector en beneficio de las familias tamaulipecas.

Destacó que en el estado, el turismo es una actividad económica que se consolida; además, representa identidad, orgullo, empleo y desarrollo regional. Por ejemplo, en lugares como la Poza Madre, en Ocampo, se ofrece una experiencia completa con actividades como kayak, tirolesa, paseos en lancha y gastronomía local, todo operado por la propia comunidad.

“Hemos concretado incluso la organización de cooperativas, como la Cooperativa de Servicios Turísticos Pescador del Río Tamesí y Puerto Paraíso, entre otras, para que la diversidad de destinos tamaulipecos impacte socialmente”, refirió el funcionario estatal.

Asimismo, señaló que se impulsa el turismo social para que cada vez más tamaulipecas y tamaulipecos conozcan el estado, desde la Reserva de la Biósfera El Cielo, en Gómez Farías, hasta la Playa Miramar, en Ciudad Madero, o el Puerto de Tampico, entre otros destinos.

Estas acciones se realizan en coordinación con el DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal. Tan solo el año pasado, mil 193 mujeres y hombres de todas las edades cumplieron su sueño de viajar de manera gratuita, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.