Fiscalía de Michoacán refuerza la prevención del acoso escolar para proteger a la niñez

Fiscalía de Michoacán refuerza la prevención del acoso escolar

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), encabezada por el Fiscal General Carlos Torres Piña, impulsan acciones preventivas que contribuyan a erradicar la violencia desde las aulas para poder tener espacios más seguros para el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Para dar inició a esta iniciativa, personal de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes, acudió a la Escuela Primaria Urbana Estatal “Benito Juárez”, en la ciudad de Morelia¿, donde impartió una plática de concientización y sensibilización denominada “Bullying, acoso escolar, sus consecuencias y la comunicación digital”, en la que participarón 39 estudiantes.

Durante la actividad, las y los participantes conocieron las distintas forma de acoso escolar, así como las afectaciones emocionales y sociales que este fenómeno puede generar y la importancia de fomentar el respeto, la empatía y la convivencia pacífica dentro y fuera de las instituciones educativas.

También se abordaron temas relacionados con el uso responsable de las tecnologías de la información y las redes sociales, destacando la importancia de una comunicación digital segura que contribuya a prevenir conductas de riesgo y situaciones de violencia entre las infancias.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de mantener una colaboración con las instituciones educativas para acercar herramientas de prevención que protejan la integridad y el bienestar de las nuevas generaciones.