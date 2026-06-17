Yeraldine Bonilla invita a disfrutar de manera responsable el período vacacional en Sinaloa

Yeraldine Bonilla

La Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, invitó a las y los sinaloenses así como los turistas a disfrutar de manera responsable, sana y familiar estas vacaciones.

Señaló que la dirección de Protección Civil Estatal y los tres órdenes de gobierno tienen diseñado un programa especial de seguridad por periodo vacacional, que incluye atención, auxilio y prevención para el disfrute de esta temporada.

“Bienvenidos todos los turistas que quieran acompañarnos a Sinaloa. A los propios sinaloenses pueden ir a cualquier playa, río, a cualquier centro comercial, los invitamos a que estas vacaciones disfruten de manera responsable, sana y familiar”, comentó.

La Gobernadora, informó que en los próximos días se hará, de manera oficial, el arranque del programa a implementar así como de los cuerpos de auxilio que participaran.

Además agradeció el apoyo en materia de seguridad que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dispuesto para Sinaloa.

Este estado alberga múltiples sitios para que los turistas puedan disfrutar de sus vacaciones de una forma tranquila que incluyen playas paradisíacas, Pueblos Mágicos y una gran oferta cultural y gastronómica

Entre los principales sitios para visitar se encuentran: