Articulo 19 exige frenar las detenciones y procesos penales contra periodistas en SLP

Libertad de expresión

A través de un comunicado la organización Articulo-19 mostró su desacuerdo con los procesos penales contra periodistas y personas trabajadoras de áreas de comunicación en San Luis Potosí. Destacan que forman parte de un contexto de amenazas a la libertad de expresión en la entidad, donde se ha utilizado la “Ley IA” para perseguir judicialmente a voces críticas.

La organización destaco que desde el mes pasado se ha mostrado una preocupación por la situación de libertad de expresión y libertad de prensa en San Luis Potosí, debido a las múltiples detenciones y procesos judiciales iniciados contra una variedad de voces.

Nuevamente alertó sobre las deficiencias de las reformas al Código Penal estatal relacionadas con el uso de inteligencia artificial, pues considera que contienen disposiciones ambiguas que vulneran principios fundamentales del derecho penal y pueden derivar en restricciones indebidas a la libertad de expresión.

En su pagina presentan una tabla con algunos de los casos de periodistas que atraviesan procesos legales, destacan el del comunicador Christian Herrera, quién manejaba la laguna de Facebook Código Rojo San Luis Potosí, pero que actualmente permanece en prisión preventiva derivado de una denuncia prestada por la Secretaría de Seguridad del Estado y la Guardia Civil estatal.

“Ciudadanas y ciudadanos de San Luis Potosí, acompañados por esta organización, presentaron el pasado viernes 5 de junio una iniciativa al Congreso estatal para derogar estos tipos penales vinculados al uso de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ante sí la oportunidad de invalidar los artículos del Código Penal en cuestión, derivado de la acción de inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la CNDH” señala la organización.

Además reitera que en México existe una normativa de derecho a réplica a través del cual se pueden solicitar correcciones de información falsa, errónea o no verificada en caso de que ésta existiera.

La organización declara que la criminalización de la prensa no solo afecta a las personas directamente implicadas en estos procesos, sino que produce un efecto amedrentador sobre el conjunto del periodismo en la entidad, que ya opera en condiciones de alta peligrosidad con 16 indicadores de censura documentados en 2025.

Ante esta situación ARTICLE 19 exige textualmente: