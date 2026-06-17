Puebla será una de las entidades más beneficiadas con el programa Viviendas para el Bienestar

Viviendas para el Bienestar, Puebla

Puebla se encuentra entre las entidades de mayor potencial habitacional del país que serán beneficiadas con el programa Vivienda para el Bienestar, además esta entidad ampliará el acceso a vivienda digna para las familias trabajadoras.

El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Octavio Romero Oropeza, destacó que este programa atiende a personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos y que la meta nacional pasó de 500 mil a 1.2 millones de viviendas durante el sexenio.

Destacó que Puebla tiene condiciones para superar las metas establecidas debido a su número de derechohabientes y reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta para reducir costos mediante la eliminación de permisos, licencias y derechos.

Agregó que el INFONAVIT financia viviendas ubicadas en zonas con servicios, transporte, escuelas y hospitales. Aunque su valor comercial supera un millón de pesos, son entregadas a precios accesibles.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), José Iracheta Carroll, explicó que la estrategia nacional contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas, la generación de un millón de escrituras y la regularización masiva de predios. Destacando que el estado recibirá cerca de 75 mil viviendas.

El gobernador de Puebla Destacó que las cerca de 75 mil acciones de vivienda proyectadas para la entidad fortalecerán el patrimonio familiar, además reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá la disposición de suelo, infraestructura y facilidades administrativas para ampliar los beneficios del programa.

Como parte de la jornada se entregaron viviendas y beneficios del Infonavit a Aline Luyando Frías, además de reconocimientos a Eladio Aguirre Castorena, beneficiario de cancelación de hipoteca, y a Marco Antonio Gómez Meneses, beneficiario del programa de solución integral.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de coordinar esfuerzos para ampliar el acceso a la vivienda digna.