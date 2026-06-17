Trabajadores del sector hotelero en Cancún reportan alta satisfacción laboral

Sector hotelero Cancún

Contrario a los señalamientos, los trabajadores del sector hotelero en Cancún muestra altos niveles de satisfacción laboral según lo demuestran los resultados del Estudio de Satisfacción Laboral realizado por STARC de la Universidad Anáhuac Cancún, donde ninguno de los 8 factores evaluados obtuvo una calificación menor a 4.2 sobre 5.0.

Este análisis midió dimensiones emocionales, motivacionales y contextuales, destacando que los trabajadores se sienten “totalmente satisfechos” con su identificación organizacional, mostrando un resultado de 4.70/5.0 y con los recursos y condiciones físicas, 4.60/5.0. También reportan satisfacción en equilibrio laboral, con una calificación de 4.33/5.0, y reconocimiento laboral con un resultado de 4.31/5.0.

Cabe destacar que el factor mejor evaluado es el sentido de pertenencia a la empresa, seguido de las condiciones materiales del trabajo.

Carrera y estabilidad, por encima del salario base:

Ante la pregunta de qué valoran más para su satisfacción, los trabajadores eligieron el desarrollo profesional y las oportunidades de crecimiento como el tema más recurrente. Para la mayoría de ellos no se trata solo de un trabajo sino de la formación de una carrera, por lo cual exigen “oportunidades reales” eso hace que la capacitación constante sea un beneficio de alto valor para su futuro.

En segundo lugar aparece la estabilidad y los beneficios económicos complementarios. Esta satisfacción tiene su raíz en las prestaciones superiores a la ley, como fondos de ahorro, vales de despensa y seguros de gastos médicos que se extienden a la familia. Los bonos de puntualidad y la transparencia en propinas también son determinantes para valorar esta justicia salarial.

El estudio determinó que en la hotelería de lujo de Cancún, las condiciones laborales combinan infraestructura adecuada, equilibrio vida-trabajo y rutas claras de crecimiento.

Estos resultados demuestran que existen amplios factores de porque el personal operativo se declara satisfecho.