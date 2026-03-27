En Coahuila vamos a seguir defendiendo y fortaleciendo las instituciones: Manolo Jiménez

Aniversario de la firma del Plan de Guadalupe

Al presidir la ceremonia en la que se conmemoró el 113 aniversario de la firma del Plan de Guadalupe, el gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas, expresó que: “El Plan de Guadalupe nos recuerda cada año a los coahuilenses el compromiso que tenemos con México y la responsabilidad que tenemos de seguir defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestras instituciones”.

“Hoy recordamos un momento clave en la historia de México. Desde la Ex Hacienda de Guadalupe, Venustiano Carranza encabezó la defensa del orden constitucional de México con el Plan de Guadalupe, marcando el rumbo de un país de leyes e instituciones. Ese legado nos inspira a seguir trabajando con firmeza y compromiso por Coahuila y por México”, añadió el gobernador.

Asimismo, se continuara trabajando con el objetivo de defender la seguridad, el desarrollo, la estabilidad y calidad de vida del Estado.

La conmemoración también contó con la presencia del general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local; Miguel Mery Ayup, magistrado presidente de Tribunal Superior de Justicia; Tomás Gutiérrez Merino, alcalde de Ramos Arizpe; el general Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la VI zona militar; general Francisco Acuña Díaz, coordinador de la Guardia Nacional: Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno y Esther Quintana Salinas, secretaria de Cultura.

“Hoy nuestro estado tiene un lugar privilegiado en la historia y en el contexto nacional, porque aquí se forjó un carácter firme, de unidad y de lucha por la legalidad”, señaló Manono Jiménez.

Por otro lado, el gobernador destacó que con la firma de dicho plan nació el ejército constitucionalista, origen del actual Ejército Mexicano, por lo que no es ninguna casualidad que, el día de hoy Coahuila tenga una afinidad y coordinación total con las fuerzas armadas.

“Que se oiga claro y fuerte, aquí vamos a seguir defendiendo a capa y espada la grandeza de nuestra tierra”, puntualizó el gobernador Manolo Jiménez.

Por su parte, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, comentó en su mensaje que en este municipio nació la causa que cambió el rumbo de la nación; la defensa de la legalidad, de la justicia y del orden constitucional.