Accidentes de motocicleta dejan 77 muertos y más de 5 mil lesionados en Hidalgo (Rogelio Morales Ponce)

Los accidentes de motocicleta dejaron un saldo de 77 personas fallecidas y 5 mil 181 lesionadas en Hidalgo, entre enero y octubre de 2026, periodo en el que se contabilizaron 5 mil 280 percances, informó el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, el funcionario presentó las estadísticas del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), que muestran la incidencia de estos accidentes en las vialidades de la entidad.

De acuerdo con los registros, septiembre fue el mes con mayor número de percances, con 637 casos, seguido de marzo, con 587. Por día de la semana, los domingos concentraron la mayor incidencia, con 926 accidentes; después se ubicaron los sábados, con 853, y los viernes, con 763.

Cruz Neri detalló que diez municipios concentraron 3 mil 357 accidentes, equivalentes a más de la mitad del total registrado durante los primeros diez meses del año.

Pachuca encabezó la lista con 768 percances, seguido de Tulancingo, con 493, y Tizayuca, con 480. También figuran Mineral de la Reforma, con 359; Tula de Allende, con 313; Ixmiquilpan, con 245; Tezontepec de Aldama, con 196; Actopan, con 182; Tepeji del Río, con 169, y Mixquiahuala, con 152.

El secretario identificó entre las principales conductas de riesgo circular sin casco, utilizar el teléfono celular mientras se conduce y transportar a más personas de las permitidas en una motocicleta.

Advirtió que incluso se han detectado casos en los que familias completas viajan en estos vehículos sin las medidas de protección necesarias, lo que aumenta la posibilidad de sufrir lesiones graves en caso de accidente.

Anuncian campaña y operativos para motociclistas

Ante el incremento de estos incidentes, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) puso en marcha la campaña “Para rodar con conciencia y responsabilidad”, cuyo objetivo es promover una conducción segura y reducir los accidentes.

La estrategia contempla la difusión de videos con imágenes de accidentes reales, colocación de mantas informativas y actividades de educación vial en instituciones educativas, mediante el programa Ciudad Policía, además de acciones coordinadas con los ayuntamientos.

Cruz Neri explicó que la primera etapa estará enfocada en la concientización de los conductores; posteriormente, se implementarán operativos para sancionar a quienes incumplan las disposiciones de tránsito.

Precisó que está prohibido transportar a tres personas en una motocicleta y que las multas dependerán de los reglamentos vigentes en cada municipio, por lo que no existe un monto único para toda la entidad.

Finalmente, la dependencia exhortó a los motociclistas a utilizar casco certificado y equipo de protección, respetar los límites de velocidad, evitar el uso del teléfono celular y abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol.