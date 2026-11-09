Tamaulipas suma 180 proyectos de inversión por 25 mil millones de dólares: Américo Villarreal

Tamaulipas registra 180 proyectos de inversión que representan alrededor de 25 mil millones de dólares, con los que busca fortalecer su desarrollo económico, ampliar su actividad industrial y generar nuevas oportunidades de empleo, informó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El mandatario destacó que la entidad mantiene condiciones para atraer capital nacional y extranjero, debido a su ubicación geográfica, infraestructura logística y capacidad productiva en sectores como la industria, energía, manufactura y comercio exterior.Villarreal Anaya señaló que la llegada de nuevas inversiones representa una oportunidad para impulsar la economía de los municipios y mejorar las condiciones de vida de las familias tamaulipecas, mediante la creación de empleos y el fortalecimiento de las empresas que ya operan en el estado.

Los proyectos contemplan tanto la instalación de nuevas compañías como la ampliación de empresas establecidas, lo que permite incrementar la capacidad productiva y fortalecer la presencia de Tamaulipas en los mercados nacionales e internacionales. Entre los sectores que mantienen actividad se encuentran el automotriz, eléctrico-electrónico, energético y manufacturero, considerados importantes para el crecimiento industrial de la entidad.

Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal también impulsa la creación y consolidación de clústeres industriales, con el propósito de conectar a las empresas, proveedores, instituciones educativas y trabajadores especializados. Estas acciones buscan fortalecer las cadenas de producción y permitir que más negocios locales participen en los procesos de suministro de las grandes compañías.

Asimismo, Tamaulipas aprovecha su infraestructura logística y comercial, particularmente los puertos de Altamira y los cruces fronterizos, que representan puntos importantes para el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos.

El gobernador ha señalado que el desarrollo económico debe traducirse en beneficios para la población, por lo que la atracción de inversiones se acompaña de estrategias para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. En este sentido, el gobierno estatal mantiene programas de financiamiento, capacitación y acompañamiento para emprendedores y negocios locales, con la finalidad de que puedan ampliar sus operaciones y aprovechar las oportunidades que generan las nuevas inversiones.

Por su parte, la Secretaría de Economía trabaja en la promoción de Tamaulipas ante empresarios nacionales e internacionales, además de dar seguimiento a los proyectos para facilitar su desarrollo y atender posibles obstáculos administrativos. La administración estatal considera que la combinación de inversión privada, infraestructura y fortalecimiento industrial permitirá mantener el crecimiento económico y ampliar las oportunidades laborales en las diferentes regiones.

Con estos 180 proyectos y una inversión estimada en 25 mil millones de dólares, Tamaulipas busca consolidarse como un destino para el desarrollo industrial y comercial, además de fortalecer su participación en la economía nacional.