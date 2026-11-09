Tras homicidio en penal de Pachuca, anuncian revisión de protocolos de seguridad

El gobierno de Hidalgo reforzará las medidas de vigilancia y los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios del estado, luego del asesinato de un interno en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, ocurrido el domingo 8 de noviembre.

El gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció que la violencia al interior de las cárceles representa una problemática compleja que requiere atención constante, por lo que aseguró que su administración mantendrá acciones para prevenir nuevas agresiones entre las personas privadas de la libertad.

El hecho ocurrió en el área común de comedores, donde un interno identificado como J. I. V. B., conocido como “El Tortero”, fue atacado con un arma blanca por otro recluso, identificado con las iniciales A. D. B. H.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que la víctima cumplía una condena de 37 años y seis meses de prisión por feminicidio. Tras la agresión, el presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para el desarrollo de las investigaciones.

El ataque se registró poco antes del inicio de la visita familiar, situación que obligó a suspender temporalmente el ingreso de visitantes mientras se efectuaban las diligencias periciales. Una vez concluidas, las actividades se reanudaron sin nuevos incidentes.

Este caso se suma a otros cuatro fallecimientos registrados durante 2026 en centros penitenciarios de Hidalgo, ubicados en Tulancingo, Ixmiquilpan y Pachuca. Los hechos anteriores ocurrieron entre junio y septiembre y fueron reportados bajo distintas circunstancias, incluidos dos posibles suicidios y dos muertes cuyas causas no fueron esclarecidas públicamente.