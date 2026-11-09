Módulos del INE en Hidalgo se suman al paro nacional por mejores salarios

Paro nacional INE

El paro nacional de trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE), convocado para este lunes 9 de noviembre, también alcanzó a Hidalgo, donde la mayoría de los módulos de atención ciudadana suspendieron sus actividades en demanda de mejores condiciones laborales y una nivelación salarial.

En la entidad, donde operan 24 módulos para tramitar la credencial para votar, el cierre de las instalaciones no fue generalizado. Algunas sedes optaron por mantener el servicio a la población, aunque bajo protesta y con mensajes colocados en sus fachadas para expresar su inconformidad con la propuesta salarial del organismo electoral.

Uno de estos casos fue el módulo 130651, ubicado en el bulevar Everardo Márquez, en Pachuca, que continuó recibiendo a las personas que tenían cita para tramitar, renovar o actualizar los datos de su identificación oficial. Sin embargo, en el exterior del inmueble fue colocada una lona con la consigna: “Exigimos nivelación salarial ya. ¿No hay recurso para el personal, pero sí para contratos? Mismo trabajo, digno salario”.

La inconformidad también se manifestó en otras sedes de la entidad, entre ellas el módulo 130251 de Ixmiquilpan y otro ubicado en la zona sur de la Zona Metropolitana de Pachuca, donde los trabajadores decidieron continuar con sus labores bajo protesta.

Módulos cerrados en Hidalgo

De acuerdo con la información disponible, el resto de las sedes que suspendieron actividades se encuentran en municipios como Huehuetla de Reyes, Actopan, Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo, Tula de Allende, Tlaxcoapan, Huichapan, Tepeapulco y Tizayuca.

En Hidalgo existen 12 módulos fijos y 12 itinerantes, por lo que las afectaciones al servicio pueden variar dependiendo de la sede y de la decisión que tomaron sus trabajadores.

El paro ocurre en un periodo importante para la actualización del padrón electoral, previo a los procesos electorales local y federal de 2026-2027, en los que se renovarán los 84 ayuntamientos hidalguenses, 30 diputaciones locales y siete diputaciones federales.

Entre las fechas contempladas por el INE para estos trámites se encuentra el 25 de enero como límite para la inscripción de jóvenes que cumplan 18 años a más tardar el día de la jornada electoral; el 8 de febrero para solicitar reimpresiones de la credencial y el 4 de abril para el corte de la lista nominal definitiva con fotografía.