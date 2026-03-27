Lanzan botón de emergencia en Tijuana; dara seguridad a turistas: edil Ismael Burgueño

Funcionarios de México y Estados Unidos durante la presentación del boton de emergencia en Tijuana (Especial)

Colaboración Tijuana y EU — Autoridades municipales de Tijuana y representantes del gobierno de Estados Unidos presentaron en este municipio un botón de emergencia como herramienta digital para fortalecer la seguridad de visitantes de ese municipio fronterizo.

La iniciativa busca facilitar el acceso inmediato a apoyo en situaciones de riesgo, en una ciudad con alta dinámica turística y carácter binacional.

En un acto encabezado por el presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, y el cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, se destacó que esta herramienta forma parte de una estrategia para mejorar la atención y protección a turistas mediante el uso de tecnología.

El botón de emergencia está diseñado para brindar una respuesta rápida por parte de las autoridades en caso de incidentes, permitiendo a los usuarios solicitar apoyo de manera directa.

Este mecanismo se integra a las acciones de seguridad que el municipio impulsa para reforzar la confianza de quienes visitan la ciudad.

Las autoridades señalaron que la implementación de este mecanismo es parte de la estrategia conjunta entre autoridades de México y EU.

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