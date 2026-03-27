No cesan las inversiones en Coahuila; celebran más empleos para la Laguna

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, apuntala su compromiso con la atracción de inversiones para la entidad. En aras de tal propósito acompañó directivos de la empresa Flowserve GTec en la inauguración de sus instalaciones, donde celebró la inauguración de un nuevo centro de ingeniería y manufactura avanzada de Flowserve, en Torreón. El mandatario explicó que se trata de una inversión de 800 millones de pesos que fortalecerá el desarrollo industrial de Coahuila, al tiempo que generará cientos de nuevos empleos.

“Seguimos consolidando a la región Laguna como un motor clave de crecimiento, con más inversiones, más oportunidades y mejores condiciones para seguir avanzando”, destacó Jiménez.

Flowserve es una empresa de capital estadounidense, dedicada a la producción de equipos para la gestión y control de fluidos, especializado en bombas, válvulas, sellos mecánicos y sistemas de automatización.



Manolo Jiménez reiteró que Coahuila es aliado de todo aquel que quiera invertir, trabajar o emprender, por lo que su administración, en equipo con los municipios, trabajan por generar las mejores condiciones para que las y los inversionistas confíen “en nuestro estado” como destino de sus recursos: “Las empresas instaladas en Coahuila no hacen más que crecer, y eso es porque aquí hay certeza para el inversionista, hay estado de derecho, estabilidad laboral, las y los mejores trabajadores del país, una gran vinculación entre el empresariado, la parte académica y el gobierno”, amplió.

Coahuila tiene un factor que es muy importante, resaltó el gobernador, “es uno de los estados más seguros del país (…) aquí mandamos las instituciones”, sentenció. En adición subrayó que se seguirán anunciando inversiones en Coahuila, “a pesar del panorama de incertidumbre a nivel global”.



“Es un gran estado que tiene los mejores indicadores a nivel nacional”, a saber, el primer lugar en producción de automóviles y de autopartes, el principal productor de carros de ferrocarril, el primer productor de leche, líder productor de cerveza de importación; y uno de los mejores en la producción de vino, tan sólo por mencionar algunos.



También agradeció a los empresarios de hospedaje industrial por ser parte de la estrategia de desarrollo económico y de promoción económica de Coahuila, así como a los directivos de Flowserve por confiar en el estado.



Por su parte, Luis Olivares Martínez, secretario de Economía estatal expresó que ante los anuncios de inversiones e inauguración de nuevas empresas que se han estado realizando, “en Coahuila el trabajo se mide con hechos y que las decisiones que se toman están dando resultados”. Agregó que con la inauguración de Flowserve, se fortalece una región, se amplían las capacidades y se abre una nueva etapa de crecimiento para La Laguna.



Por último, Sandra García Ardil, vicepresidenta de bombas industriales, agradeció al Gobierno de Coahuila y a las autoridades locales y regionales, por su respaldo que ha sido imprescindible para este proyecto: “El trabajo conjunto ha sido esencial para alcanzar este resultado”, mencionó.



A modo de telón Román Alberto Cepeda González, alcalde de Torreón mencionó que la inauguración de Flowserve es importante para su municipio porque se generan más empleos, hay más inversión y que esto tiene que ver con la seguridad que se vive en el estado; “Seguiremos trabajando en coordinación, en unidad y con una gran estrategia”, expresó.



