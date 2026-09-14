Jara llama a disfrutar las Fiestas Patrias en familia y con seguridad en Oaxaca

Fiestas patrias en Oaxaca

El Gobierno de Oaxaca desplegará 419 elementos, 88 vehículos, 62 cámaras y seis drones para reforzar la seguridad durante las celebraciones del 15 de septiembre.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, hizo un llamado a las familias oaxaqueñas a disfrutar de las Fiestas Patrias 2026 en un ambiente de paz, convivencia y seguridad.

Durante su conferencia de prensa de este lunes, el mandatario informó que el Gobierno del Estado brindará acompañamiento a los municipios que realicen actividades para conmemorar el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Jara Cruz señaló que las autoridades estatales trabajarán de manera coordinada con los gobiernos municipales para garantizar que las celebraciones se desarrollen en orden y que las familias puedan participar en las actividades programadas.

En la capital de Oaxaca se implementará un operativo especial de seguridad durante las celebraciones. El dispositivo contará con un estado de fuerza de 419 elementos, además de 88 vehículos, 62 cámaras de vigilancia y seis drones.

Las autoridades también hicieron un llamado a los municipios que realizarán el tradicional Grito de Independencia para tomar medidas preventivas, principalmente relacionadas con la movilidad de las personas y el uso de pirotecnia.Para estas acciones se cuenta con una Agenda Preventiva que fue elaborada a partir de reuniones previas con integrantes del Gabinete de Seguridad.

Como parte de las celebraciones patrias, en la capital del estado se realizarán diferentes actividades para que las familias puedan disfrutar de las tradiciones mexicanas. Entre ellas se encuentra la Feria Mexicana 2026, que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre, de las 18:00 a las 21:00 horas, sobre la calle Miguel Hidalgo, en el Centro Histórico.

En este espacio se instalarán juegos tradicionales y diferentes actividades para niñas, niños y adultos, como canicas, lotería, tiro al blanco, dardos al globo, pesca en peceras, futbolito, básquetbol, ruleta, toro mecánico y karaoke. Los asistentes también podrán participar en distintas dinámicas y recibir premios y sorpresas durante la feria.

Para el 15 de septiembre se realizará la Verbena Popular “Sabores de la Patria”, a partir de las 18:00 horas, donde las familias podrán disfrutar gratuitamente de diferentes platillos tradicionales. La verbena contará con 36 stands gastronómicos en los que se ofrecerán alimentos como pozole, tacos, molotes, tlayudas, tamales, elotes y esquites, garnachas, dulces tradicionales y aguas frescas.

Los puestos estarán ubicados en Valerio Trujano esquina con Flores Magón, así como en María Bustamante esquina con Vicente Guerrero. En esta actividad participarán alrededor de 70 dependencias y organismos del Gobierno del estado. Las actividades del 15 de septiembre también incluirán presentaciones musicales en la Alameda de León. A las 17:00 horas se presentará la Orquesta Primavera con un homenaje al cantante Juan Gabriel. Posteriormente, a las 20:00 horas, será el turno del grupo Inspector.

A las 22:00 horas subirán al escenario Los Errantes, quienes ofrecerán una presentación con corridos de la Sierra Juárez. Finalmente, a la medianoche, la Orquesta La Rebelión de Oaxaca será la encargada de cerrar las actividades musicales.

El Gobierno de Oaxaca invitó a la población a participar en las celebraciones y disfrutar de las actividades preparadas para estas Fiestas Patrias. Las autoridades estatales reiteraron que el objetivo es que las familias puedan vivir estas fechas en un ambiente de convivencia, tradición y seguridad, al mismo tiempo que se mantienen las medidas preventivas para evitar incidentes durante las celebraciones.