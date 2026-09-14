Gobierno de Morelos ofrece respaldo tras feminicidio de estudiante española en Cuautla

La gobernadora Margarita González Saravia se reunió con representantes consulares de España y aseguró que las autoridades estatales colaborarán para esclarecer el caso de feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte Aguilera.

El Gobierno de Morelos reiteró su respaldo institucional para esclarecer el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, quien fue asesinada en el municipio de Cuautla mientras se encontraba en México como parte de un intercambio académico. La gobernadora Margarita González Saravia sostuvo una reunión con el cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, así como con los cónsules adjuntos María Prada González y Miguel Ángel García Aldea, a quienes expresó sus condolencias por el fallecimiento de la joven y manifestó su solidaridad con sus familiares, amistades y comunidad universitaria.

Durante el encuentro, la mandataria estatal señaló que las instituciones de Morelos mantienen comunicación y coordinación desde que tuvieron conocimiento de los hechos, mientras la Fiscalía General del Estado desarrolla las investigaciones para conocer lo ocurrido y determinar responsabilidades. González Saravia afirmó que su administración tiene la disposición de colaborar en todo lo que sea necesario para que el caso pueda ser esclarecido y se haga justicia, aunque también destacó que las autoridades deben respetar las competencias de cada institución encargada de la investigación.

A la reunión también acudieron el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron Escobar; el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez; el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Bucio Quiroz. La presencia de funcionarios de distintas áreas busca mantener una coordinación entre las autoridades estatales y la representación diplomática española, especialmente debido a que la víctima era ciudadana de ese país.

La Fiscalía General del Estado de Morelos continúa con las investigaciones relacionadas con la muerte de la estudiante. De acuerdo con información difundida este lunes, las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación y no han descartado ninguna hipótesis, incluido el feminicidio.

El fiscal Fernando Blumenkron Escobar informó que se solicitó la colaboración de autoridades federales para reforzar las diligencias y ayudar a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Como parte de las investigaciones, la Fiscalía solicitó videos de cámaras de vigilancia del Patronato de la Casa de la Cultura de Cuautla y de otros puntos cercanos al lugar relacionado con los hechos.

Claudia Tacoronte tenía 21 años y se encontraba en Morelos como estudiante de intercambio académico. Su caso también ha generado reacciones en España, donde la Universidad de Granada, institución en la que estudiaba, realizó un minuto de silencio en su memoria. Mientras avanzan las investigaciones, autoridades de Morelos y representantes del Consulado de España mantienen comunicación para atender los asuntos relacionados con la joven y su familia.

La gobernadora Margarita González Saravia reiteró que el Poder Ejecutivo estatal colaborará con las autoridades ministeriales en los requerimientos que sean necesarios, pero respetando en todo momento la autonomía de la Fiscalía, el debido proceso y los derechos de las víctimas. El Gobierno estatal también señaló que mantendrá comunicación directa con la representación consular de España para dar seguimiento al caso. La mandataria aseguró que existe un compromiso institucional para que los hechos sean esclarecidos y se haga justicia. Sin embargo, las autoridades estatales han insistido en que será la Fiscalía la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades conforme avance el proceso.

El caso de Claudia Tacoronte ocurre mientras autoridades de Morelos y España mantienen coordinación por tratarse de una estudiante extranjera que se encontraba en la entidad por motivos académicos. Hasta el momento, las investigaciones continúan y las autoridades mantienen abiertas las distintas líneas para determinar qué ocurrió y quiénes serían los responsables de la muerte de la joven.