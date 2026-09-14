Rosi Bayardo destaca que Morena impulsa el sector de la construcción como motor económico en Colima

Morena impulsa el sector de la construcción como motor económico en Colima

​La coordinadora del partido Morena en Colima, Rosi Bayardo, sostuvo un encuentro con empresarias y empresarios del sector de la construcción para reafirmar el compromiso de mantener a la entidad en los primeros lugares de desarrollo y generación de empleo dentro del país.

​Durante la reunión, la lideresa morenista destacó que Colima se ha posicionado actualmente como el tercer estado con mayor crecimiento económico en México. Este avance, señaló, es consecuencia directa de la combinación de inversión privada, el trabajo conjunto con el sector productivo y la implementación de las políticas públicas promovidas por la Cuarta Transformación para impulsar el bienestar social.

​Bayardo enfatizó que la infraestructura no solo representa un avance en términos de urbanismo o conectividad, sino que tiene un impacto real en la economía familiar. “Cada obra significa empleos, una economía más fuerte y mayor bienestar para las familias”, expresó al escuchar las propuestas e inquietudes de los constructores locales.

​Asimismo, reconoció la aportación fundamental de la iniciativa privada en la ejecución de los proyectos clave que actualmente transforman el estado. Subrayó que la sinergia entre el sector empresarial y el proyecto político que encabeza es clave para dar continuidad al progreso regional.

​Finalmente, la coordinadora reiteró que desde su trinchera política continuará defendiendo y consolidando el modelo de transformación que se vive en Colima, asegurando que el dinamismo de la industria de la construcción seguirá siendo una prioridad para garantizar un crecimiento sostenido, incluyente y con justicia social para la población colimense.